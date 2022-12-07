Правоохранители обнаружили теневой игорный бизнес с оборотом 12 млрд грн — Finance.ua

Правоохранители обнаружили теневой игорный бизнес с оборотом 12 млрд грн Сегодня 15:47 — Криминал

Сотрудники Бюро экономической безопасности и Службы безопасности Украины провели обыски в финансовых учреждениях разных регионов Украины.

Как сообщает прессслужба БЭБ, эти банки использовались рядом компаний, организовавших и проводивших азартные игры (гемблинг), букмекерскую деятельность (беттинг) и т.д.

По данным следствия, должностные лица хозяйствующих субъектов с целью уклонения от уплаты налогов создали ряд вебсайтов-двойников, на которых ведется незаконная хозяйственная деятельность в виде онлайн-бизнеса, без уплаты налога на прибыль, НДФЛ и военного сбора.

«По имеющейся информации, ориентировочный ежемесячный объем их теневых операций может достигать 12 млрд грн. Это, в свою очередь, может составлять 2 млрд грн неуплаченных налогов», — говорится в сообщении.

По данным БЭБ, по предварительному сговору с должностными лицами банковских учреждений и финансовых компаний злоумышленники в своей деятельности использовали реквизиты 80 субъектов хозяйствования с признаками фиктивности.

«В целях обеспечения проведения незаконных финансовых операций, их „мискондинга“ и во избежание первичного финансового мониторинга, фактические владельцы указанных компаний вступили в преступный сговор с должностными лицами банков», — отмечается в сообщении БЭБ.

Ведется досудебное расследование в уголовном производстве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.