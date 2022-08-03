Правительство запускает программу поддержки украинских машиностроителей — Finance.ua

Правительство запускает программу поддержки украинских машиностроителей Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Правительство запускает программу поддержки украинских машиностроителей посредством обеспечения участия производителей отечественной продукции в электронных торгах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины в Телеграм .

Программа будет реализовываться с помощью инструмента локализации, предусматривающего требования к происхождению продукции, которая продается через систему Prozorro.

Цель программы

Стимулировать машиностроительную промышленность методом создания спроса на такую продукцию.

В результате правительство ожидает формирования десятков тысяч новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений в бюджет, роста ВВП, что позволит ускорить восстановление украинской экономики.

Как будет работать программа

Чтобы обеспечить практическое воплощение программы, правительство приняло порядок подтверждения доли отечественных составляющих продукции.

Согласно порядку производитель будет рассчитывать себестоимость товара — отдельно импортных и украинских компонентов — и будет определять долю локализации по установленной формуле.

К участию в публичных закупках будут допущены товары, в которых не менее 10% внутренней составляющей произведено на территории Украины.

Результаты расчетов следует подать в Министерство экономики вместе с заявкой о включении продукции в перечень товаров, соответствующих степени локализации. Министерство в автоматическом режиме проверяет арифметическую корректность предоставленных калькуляций и вносит товар в реестр. После этого производитель получает возможность участвовать в публичных закупках.

Чтобы исключить возможные манипулирования данными, поставщик продукции после победы на аукционе обязан предоставить заказчику расчеты уровня локализации на поставленный товар или партию товара.

Главные требования

Среди видов продукции, на которые распространяются упомянутые требования — автомобили скорой помощи, пожарные автомобили, электробусы, отдельные детали, такие как двигатели, турбины, насосы и компрессоры.

Требования не распространяются на продукцию из стран, с которыми Украина подписала Соглашения о свободной торговле, а также товары участников Соглашения о государственных закупках. Это, в частности, страны ЕС, Япония, США, Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Канада. (Полный список стран и пороговые значения публикуются на официальном сайте Минэкономики).

Также правительство утвердило порядок мониторинга соблюдения требований по степени локализации производства. Он проводится раз в полгода Министерством экономики для минимизации рисков.

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