Правительство запускает экспериментальный проект: 30 тысяч грн на обучение в сфере ОПК
Правительство запускает экспериментальный проект, который усиливает связь между профессиональным обучением и конкретным запросом работодателя. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.
Цель
Он должен помочь предприятиям ОПК и других приоритетных отраслей быстрее, согласно их запросу, готовить нужных специалистов.
Правительство усиливает привязку государственной поддержки к конкретному запросу работодателя и предусматривает две формы поддержки:
- грант для человека,
- компенсацию работодателям, инвестирующим в подготовку кадров.
В 2026 году государственная поддержка будет составлять до 30 тысяч гривен на получение полной профессиональной квалификации и до 15 тысяч гривен — на частичную.
Такие же предельные суммы будут действовать и для компенсации работодателям расходов на обучение работников.
Откуда деньги
Как сообщила Свириденко, программа финансируется за счет средств Фонда социального страхования на случай безработицы.
Ранее Finance.ua писал, что правительство расширяет критерии определения предприятий критически важными. Изменения подразумевают дополнение действующих критериев новой категорией предприятий.
Речь идет о компаниях, выполняющих контракты с командованиями видов или отдельных родов сил ВСУ по перевозке военных грузов, ремонту, содержанию и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их составляющих, а также закупке товаров оборонного назначения для их обслуживания.
