Правительство запускает экспериментальный проект: 30 тысяч грн на обучение в сфере ОПК 03.04.2026, 11:22 — Казна и Политика

Правительство запускает экспериментальный проект, который усиливает связь между профессиональным обучением и конкретным запросом работодателя. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Цель

Он должен помочь предприятиям ОПК и других приоритетных отраслей быстрее, согласно их запросу, готовить нужных специалистов.

Правительство усиливает привязку государственной поддержки к конкретному запросу работодателя и предусматривает две формы поддержки:

грант для человека,

компенсацию работодателям, инвестирующим в подготовку кадров.

В 2026 году государственная поддержка будет составлять до 30 тысяч гривен на получение полной профессиональной квалификации и до 15 тысяч гривен — на частичную.

Такие же предельные суммы будут действовать и для компенсации работодателям расходов на обучение работников.

Откуда деньги

Как сообщила Свириденко, программа финансируется за счет средств Фонда социального страхования на случай безработицы.

Ранее Finance.ua писал , что правительство расширяет критерии определения предприятий критически важными. Изменения подразумевают дополнение действующих критериев новой категорией предприятий.

Речь идет о компаниях, выполняющих контракты с командованиями видов или отдельных родов сил ВСУ по перевозке военных грузов, ремонту, содержанию и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их составляющих, а также закупке товаров оборонного назначения для их обслуживания.

