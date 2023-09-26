Правительство запретило правоохранителям вмешиваться в таможенный контроль товаров — Гетманцев — Finance.ua
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Правительство запретило правоохранителям вмешиваться в таможенный контроль товаров — Гетманцев

Казна и Политика
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Правительство запретило правоохранителям вмешиваться в таможенный контроль товаров — Гетманцев
Правительство запретило правоохранителям вмешиваться в таможенный контроль товаров — Гетманцев
Кабинет Министров Украины постановлением от 19 сентября 2023 года исключил пункт 14 из Исчерпывающего перечня оснований, при наличии которых таможенным органом может проводиться досмотр (передосмотр) товаров, которым предусматривалась возможность предоставления правоохранителями обязательных для выполнения поручений на проведение досмотра.
Об этом написал глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в Telegram.
«Правительством поставлена ​​точка в возможности правоохранителей вмешиваться в процесс проведения таможенного контроля товаров путем направления поручений таможенникам по осуществлению таможенного досмотра товаров и привлечения их к таким досмотрам», — отметил Гетманцев.
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Глава комитета попросил бизнес информировать его лично или комитет о случаях игнорирования правоохранителями вышеупомянутого решения правительства или вмешательства в процесс таможенного оформления.
«Напоминаю таможенникам об отсутствии оснований для принятия каких-либо писем от правоохранителей об их участии в таможенных процедурах или влиянии на них», — добавил Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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