Правительство выделит почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ — Finance.ua
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Правительство выделит почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ

Казна и Политика
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Правительство выделит почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ
Правительство выделит почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ
Кабинет Министров Украины выделит почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Во время визита на Черниговщину посетили местную ТЭЦ, которую российские террористические войска сознательно разбомбили в марте. Здесь разрушены 15 объектов. Повреждения действительно существенные, поэтому Правительство выделяет дополнительные 100 млн грн, чтобы провести необходимый ремонт и закупить оборудование для этой теплоцентрали. Благодаря этим средствам жители Чернигова и области будут с теплом этой зимой», — написал Шмыгаль в Telegram.
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По его словам, также правительство выделяет 100 млн грн для Кременчугской ТЭЦ и 86,5 млн грн для Ахтырской ТЭЦ.
«Оба предприятия также сильно повреждены от обстрелов. Эти средства от Правительства позволят теплоцентралям оперативно провести ремонты и запуститься как раз до отопительного сезона. Как и обещали, будем делать все, чтобы украинцы по всей стране имели тепло, воду и свет», — сообщил Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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