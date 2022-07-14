Правительство выделит почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ — Finance.ua

Правительство выделит почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Правительство выделит почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ

Кабинет Министров Украины выделит почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Во время визита на Черниговщину посетили местную ТЭЦ, которую российские террористические войска сознательно разбомбили в марте. Здесь разрушены 15 объектов. Повреждения действительно существенные, поэтому Правительство выделяет дополнительные 100 млн грн, чтобы провести необходимый ремонт и закупить оборудование для этой теплоцентрали. Благодаря этим средствам жители Чернигова и области будут с теплом этой зимой», — написал Шмыгаль в Telegram.

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По его словам, также правительство выделяет 100 млн грн для Кременчугской ТЭЦ и 86,5 млн грн для Ахтырской ТЭЦ.

«Оба предприятия также сильно повреждены от обстрелов. Эти средства от Правительства позволят теплоцентралям оперативно провести ремонты и запуститься как раз до отопительного сезона. Как и обещали, будем делать все, чтобы украинцы по всей стране имели тепло, воду и свет», — сообщил Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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