НБУ добился отмены банкротства Белоцерковской ТЭЦ — Finance.ua

НБУ добился отмены банкротства Белоцерковской ТЭЦ Сегодня 19:12 — Криминал

Северный апелляционный хозяйственный суд отменил банкротство Белоцерковской ТЭЦ по иску Нацбанка.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Теплоэлектроцентраль является имущественным поручителем по кредитным обязательствам Банка «Финансы и Кредит». Отмена банкротства открывает Национальному банку возможность обращения взыскания на залог.

«Очередное решение суда доказывает, что банкротство компаний — имущественных поручителей банков — это не вариант избавиться от обязательств. Отмена определения суда первой инстанции открывает возможность обращения взыскания на залог с последующим направлением средств в счет погашения задолженности банка „Финансы и Кредит“ перед Национальным банком», — отметил начальник управления правовой и судебной работы с проблемными активами Юридического департамента Национального банка Сергей Бойко.

Напомним, АО «Белоцерковская Теплоэлектроцентраль» является имущественным поручителем по обязательствам по двум кредитам рефинансирования, привлеченным в 2015 году. Поскольку «Финансы и Кредит» не выполнял взятые на себя обязательства по кредитам, Национальный банк в 2018 году подал в Хозяйственный суд Киевской области иск об обращении взыскания на предмет залога, переданный Белоцерковской ТЭЦ в обеспечение выполнения кредитных обязательств.

Хозяйственный суд Киевской области 22 декабря 2022 года возбудил производство по делу о банкротстве компании, денежные требования Национального банка к которому составляли 1,44 млрд грн как обеспеченные залогом имущества.

Фінансовий клуб По материалам:

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