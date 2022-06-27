НБУ добился отмены банкротства Белоцерковской ТЭЦ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ добился отмены банкротства Белоцерковской ТЭЦ

Криминал
27
Северный апелляционный хозяйственный суд отменил банкротство Белоцерковской ТЭЦ по иску Нацбанка.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Теплоэлектроцентраль является имущественным поручителем по кредитным обязательствам Банка «Финансы и Кредит». Отмена банкротства открывает Национальному банку возможность обращения взыскания на залог.
«Очередное решение суда доказывает, что банкротство компаний — имущественных поручителей банков — это не вариант избавиться от обязательств. Отмена определения суда первой инстанции открывает возможность обращения взыскания на залог с последующим направлением средств в счет погашения задолженности банка „Финансы и Кредит“ перед Национальным банком», — отметил начальник управления правовой и судебной работы с проблемными активами Юридического департамента Национального банка Сергей Бойко.

Что происходит с Мегабанком

Напомним, АО «Белоцерковская Теплоэлектроцентраль» является имущественным поручителем по обязательствам по двум кредитам рефинансирования, привлеченным в 2015 году. Поскольку «Финансы и Кредит» не выполнял взятые на себя обязательства по кредитам, Национальный банк в 2018 году подал в Хозяйственный суд Киевской области иск об обращении взыскания на предмет залога, переданный Белоцерковской ТЭЦ в обеспечение выполнения кредитных обязательств.
Место для вашей рекламы
Хозяйственный суд Киевской области 22 декабря 2022 года возбудил производство по делу о банкротстве компании, денежные требования Национального банка к которому составляли 1,44 млрд грн как обеспеченные залогом имущества.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.