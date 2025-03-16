Правительство выделит 833 млн грн на приобретение жилья для детских домов семейного типа — Finance.ua

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Правительство выделит 833 млн грн на приобретение жилья для детских домов семейного типа

Казна и Политика
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Правительство выделит 833 млн грн на приобретение жилья для детских домов семейного типа
Правительство выделит 833 млн грн на приобретение жилья для детских домов семейного типа
Кабинет министров принял постановление, согласно которому местным бюджетам направят 833 млн грн на приобретение жилья для более чем 120 детских домов семейного типа.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Какие семьи получат жилье

Отмечается, что жильем будут обеспечены семьи, для которых не успели приобрести дома в конце прошлого года, когда после атаки на госреестры сделки купли-продажи временно остановились.
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Согласно сообщению, принятое решение будет способствовать увеличению количества детских домов семейного типа в Украине: средства будут направлены на семейные дома, которые планируется создать в 2025 году.
Также жилье получат семьи, перемещенные из-за войны внутри страны, и семьи, которые планируют возвращаться в Украину из эвакуации.
По материалам:
Finance.ua
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