Правительство выделит 1,5 миллиарда на строительство новых магистральных водопроводов — Finance.ua

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Правительство выделит 1,5 миллиарда на строительство новых магистральных водопроводов

Казна и Политика
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Правительство выделит 1,5 миллиарда на строительство новых магистральных водопроводов
Правительство выделит 1,5 миллиарда на строительство новых магистральных водопроводов
Правительство выделит 1,5 млрд гривен для строительства новых магистральных водопроводов, чтобы обеспечить водой города Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской области.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Следующее важное решение — это обеспечение водой городов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. Сейчас принимаем решение о выделении средств в размере 1,5 млрд гривен для строительства новых магистральных водопроводов», — говорится в сообщении.
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Премьер отметил, что это будут водопроводы: Карачуновское водохранилище — Кривой Рог — Южное водохранилище, Марганец — Никополь, Хортица — Томаковка.
Водопроводы необходимы, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.
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«Работы начнутся прямо сейчас, чтобы не терять драгоценное время. Ответственным за реализацию проектов будет Госагентство по восстановлению», — сказал Шмыгаль.
Премьер добавил, что сейчас идет эвакуация людей из подтопленных населенных пунктов. Уровень воды поднялся уже более чем на три метра. 1500 домов подтоплено. В Херсоне развернуты три эвакуационных пункта. Привлекаем дополнительные силы ГСЧС.

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По материалам:
Економічна Правда
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