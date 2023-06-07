Правительство выделит 1,5 миллиарда на строительство новых магистральных водопроводов — Finance.ua

Правительство выделит 1,5 миллиарда на строительство новых магистральных водопроводов Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Правительство выделит 1,5 миллиарда на строительство новых магистральных водопроводов

Правительство выделит 1,5 млрд гривен для строительства новых магистральных водопроводов, чтобы обеспечить водой города Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской области.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Следующее важное решение — это обеспечение водой городов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. Сейчас принимаем решение о выделении средств в размере 1,5 млрд гривен для строительства новых магистральных водопроводов», — говорится в сообщении.

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Премьер отметил, что это будут водопроводы: Карачуновское водохранилище — Кривой Рог — Южное водохранилище, Марганец — Никополь, Хортица — Томаковка.

Водопроводы необходимы, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.

«Работы начнутся прямо сейчас, чтобы не терять драгоценное время. Ответственным за реализацию проектов будет Госагентство по восстановлению», — сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что сейчас идет эвакуация людей из подтопленных населенных пунктов. Уровень воды поднялся уже более чем на три метра. 1500 домов подтоплено. В Херсоне развернуты три эвакуационных пункта. Привлекаем дополнительные силы ГСЧС.

Економічна Правда По материалам:

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