Из-за подрыва Каховской ГЭС под угрозой уничтожения посевы в трех регионах — Finance.ua

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Из-за подрыва Каховской ГЭС под угрозой уничтожения посевы в трех регионах

Казна и Политика
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Из-за подрыва Каховской ГЭС под угрозой уничтожения посевы в трех регионах
Из-за подрыва Каховской ГЭС под угрозой уничтожения посевы в трех регионах
Сельскохозяйственные посевы в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях под угрозой уничтожения, ведь из-за ежегодных засух эти регионы использовали воду из Каховского водохранилища для полива.
Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, передает пресс-служба Верховной Рады.
«Подрыв Каховской ГЭС — это террористический акт, ставящий под угрозу мировую продовольственную безопасность. Последствия уж очень существенны для наших аграриев. Ведь орошать земли в трех регионах, которые зависят от Каховской ГЭС, сейчас невозможно. Эти регионы поставляют наше продовольствие миру. Подрыв россиянами ГЭС — не только факт экоцида, затрагивающего экосистему всего Черноморского региона, но и очередная попытка агрессора спровоцировать голод в мире», — отметил депутат.
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Он напомнил, что Украина выполняет свои обязательства как гарант глобальной продовольственной безопасности, поставляя продовольствие в нуждающиеся страны. Однако россия постоянно создает новые «угрозы, чтобы усилить голод в мире».
«Сегодняшняя трагедия имеет катастрофические последствия как для Украины, так и для всего цивилизованного мира. Ни одна страна не должна быть в стороне. Мир должен предпринять решительные действия, чтобы остановить и осудить действия россии и не допустить голода», — добавил Гайду.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Укрінформ
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