Правительство выделило средства на киберзащиту: на что пойдут 1,8 млрд гривен — Finance.ua
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Правительство выделило средства на киберзащиту: на что пойдут 1,8 млрд гривен

Сегодня 15:33Казна и Политика
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Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 1,778 млрд гривен. Денежные средства выделены для обеспечения развития и модернизации системы киберзащиты, сетей государственной системы правительственной связи и Национальной телекоммуникационной сети, непрерывной работы, защиты и развития объектов критической информационной инфраструктуры.
Об этом сообщается в распоряжении от 21 июня 2022 г. № 495-р.
Согласно документу, средства выделяются:
  • Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации 1,282 млрд гривен по программе 6641020 «Развитие и модернизация государственной системы специальной связи и защиты информации» для обеспечения развития и модернизации системы киберзащиты, сетей государственной системы правительственной связи и Национальной телекоммуникационной сети;
  • Министерству цифровой трансформации 496 млн гривен по программе 2911040 «Национальная программа информатизации» для обеспечения непрерывной работы, защиты и развития объектов критической информационной инфраструктуры — национальных электронных информационных ресурсов и государственных информационно-коммуникационных систем.
Ранее в СБУ сообщили, что в ночь полномасштабного вторжения рф враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины. Отмечается, что нейтрализовано более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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