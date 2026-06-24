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Правительство выделило дополнительные 220 миллионов для фронта

Казна и Политика
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Правительство выделило дополнительные 220 миллионов для фронта
Правительство выделило дополнительные 220 миллионов для фронта
Кабинет Министров Украины по инициативе Минобороны перераспределил 220 млн гривен специального фонда госбюджета на нужды сектора безопасности и обороны.
Из этой суммы 100 млн грн получит Национальная гвардия для подготовки личного состава, 70 млн грн будет направлено Министерству обороны на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники, а еще 50 млн грн — Главному управлению разведки для выполнения разведывательных задач.
Денежные средства планируют использовать на закупку беспилотников и комплектующих к ним, автомобильной и специальной техники, средств радиоэлектронной борьбы и другого необходимого оборудования для подразделений.
Финансирование осуществляется за счет неиспользованных остатков средств НКРЭКУ, которые в соответствии с законом могут направляться на оборонные нужды государства.
По материалам:
Finance.ua
Армия
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