Правительство выделило дополнительные 220 миллионов для фронта Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Правительство выделило дополнительные 220 миллионов для фронта

Кабинет Министров Украины по инициативе Минобороны перераспределил 220 млн гривен специального фонда госбюджета на нужды сектора безопасности и обороны.

Из этой суммы 100 млн грн получит Национальная гвардия для подготовки личного состава, 70 млн грн будет направлено Министерству обороны на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники, а еще 50 млн грн — Главному управлению разведки для выполнения разведывательных задач.

Денежные средства планируют использовать на закупку беспилотников и комплектующих к ним, автомобильной и специальной техники, средств радиоэлектронной борьбы и другого необходимого оборудования для подразделений.

Финансирование осуществляется за счет неиспользованных остатков средств НКРЭКУ, которые в соответствии с законом могут направляться на оборонные нужды государства.

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