Правительство выделило 6,3 млн грн на восстановление Охматдета — Finance.ua
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Правительство выделило 6,3 млн грн на восстановление Охматдета

Казна и Политика
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Кабинет Министров Украины принял решение о перераспределении около 6,3 миллиона гривен для проведения безотлагательных работ в Национальной детской специализированной больнице «Охматдет».
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Эти средства будут направлены на осуществление противоаварийных и консервационных мер в двух корпусах медицинского учреждения. Цель — обеспечить безопасность и сохранить важную инфраструктуру больницы, которая является ключевой для оказания медицинской помощи детям.
Восстановление «Охматдета» определено одним из главных приоритетов правительства на этот год. Работы будут проводиться поэтапно, чтобы как можно скорее вернуть больницу к полноценному функционированию.
Кроме того, в планах правительства — продолжить активное восстановление других медицинских учреждений, в частности, больниц и амбулаторий, а также модернизацию медицинской инфраструктуры по всей стране.
По оценкам Всемирного банка, для полного восстановления медицинской отрасли Украины в течение следующего десятилетия понадобится около 19,4 млрд долларов. Правительство постоянно работает над привлечением финансирования и реализации проектов по восстановлению медицинских учреждений.
Приоритет предоставляется тем учреждениям, которые жизненно важны для населения, особенно в условиях войны.
Напомним, детская больница «Охматдет», пострадавшая от российской ракетной атаки 8 июля, частично возобновила работу еще 16 июля 2024 года.
По материалам:
ua.news
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