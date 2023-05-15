Правительство выделило 220 миллионов на компенсацию коммунальных услуг ВПЛ — Finance.ua

Правительство выделило 220 миллионов на компенсацию коммунальных услуг ВПЛ Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Правительство выделило 220 миллионов на компенсацию коммунальных услуг ВПЛ

Кабинет Министров выделил на компенсацию за потребленные коммунальные услуги при размещении ВПЛ в зданиях государственной и коммунальной собственности еще 220 миллионов гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Продолжаем дальнейшую поддержку регионов через выделение средств на компенсацию за потребленные коммунальные услуги при размещении переселенцев в зданиях государственной и коммунальной собственности. Выделяем на это очередные 220 млн гривен. Помогаем тем, кто помогает украинцам, вынужденно покинувшим дом из-за войны», — сказал он на заседании правительства.

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Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram сообщил, что центральным органам исполнительной власти было выделено 6,7 млн грн для предоставления компенсации предприятиям, учреждениям государственной формы собственности, относящимся к сфере их управления.

Министерству образования и науки — 23,1 млн грн для предоставления компенсации государственным учреждениям, относящимся к сфере его управления, и частным учебным заведениям.

Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры 184,3 млн грн для предоставления дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам на компенсацию коммунальным заведениям, государственным учебным заведениям. Областным государственным администрациям (соответствующим военным администрациям) для предоставления компенсации было выделено 5,6 млн грн.

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Економічна Правда По материалам:

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