Правительство выделило 200 млн на ликвидацию последствий боевых действий в Киеве — Finance.ua
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Правительство выделило 200 млн на ликвидацию последствий боевых действий в Киеве

Сегодня 08:39Казна и Политика
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Правительство выделило 200 млн на ликвидацию последствий боевых действий в КиевеПравительство выделило 200 млн на ликвидацию последствий боевых действий в Киеве
Правительство добавило 200 млн на восстановление зданий в Киеве, пострадавших от войны. Средства будут направлены на первоочередной ремонт жилой и критической инфраструктуры, социальной инфраструктуры, разбор разрушенных конструкций.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
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«Столица страны с первых дней войны оказалась под ракетными ударами, в некоторых районах шли ожесточенные бои, в результате чего было повреждено 390 зданий, в том числе более 200 многоквартирных домов. Город уже начал мероприятия по проведению реконструкции и капитального ремонта жилых домов и помещений социальной инфраструктуры», — отметил Чернышев.
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Он подчеркнул, что некоторые поврежденные объекты нуждаются в тщательном анализе, чтобы наработать пути их реконструкции со сложными инженерными решениями. Ведь главное требование — безопасность людей, тем более жителей поврежденных домов.
Кроме того, Чернышев подчеркнул, что на сегодняшний день приоритетная задача Правительства и органов местного самоуправления — ликвидация последствий военных действий, восстановление критически важной инфраструктуры, обеспечение базовых потребностей людей в городах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Київ.Media
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