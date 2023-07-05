Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки — Finance.ua

Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки Сегодня 10:47 — Казна и Политика

Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое вносит целый ряд важных изменений в специфику работы Prozorro Market.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Что меняется

Мы провели исследование для того, чтобы упростить работу всех пользователей в Prozorro Market. Опросив заказчиков и поставщиков, мы внесли ряд совершенствований", — объясняет замминистра экономики Украины Надежда Бигун.

Основное коренное изменение происходит в том, что все нынешние закупки в Prozorro Market будут происходить через запрос предложений.

Инструмент запроса предложений в Prozorro Market по-прежнему позволяет заказчикам быстро закрыть свои потребности без подготовки тендерной документации. В среднем такая закупка продлится до 10 дней.

К тому же заказчик всегда будет получать выгодные предложения, поскольку заказ получит тот, кто сможет предложить лучшую цену.

Как было раньше

Раньше при закупках до 100 тысяч гривен можно было делать прямые заказы в каталоге. По сути, процесс закупок походил на совершение покупок в обычном интернет-магазине. Однако исследования и опросы пользователей показали, что указанные цены не всегда соответствовали наличию тех или иных товаров у поставщиков. Поэтому именно запрос позволяет получить более актуальные предложения от бизнеса и лучшие цены.

«Итак, теперь заказчики, решившие купить необходимый товар в Prozorro Market, независимо от суммы закупки должны объявить запрос и указать в нем все характеристики заказа. И тогда поставщики будут четко знать все детали об условиях поставки и предоставлять актуальную цену под конкретные условия заказчика», — говорит Бигун.

Какие еще изменения внесли

В заказах до 500 тыс. грн заказчики должны более четко указать, какой именно товар им нужен. Речь идет о том, что заказчик может определить информацию о нужных ему характеристиках товара, а также указать конкретные торговые марки производителей продукции, которые он хочет получить.

Если же стоимость товара составляет более 500 тысяч гривен, то в таком случае запрос предложения должен предоставить информацию о характеристиках товара и их допустимых значениях в соответствии с профилем каталога. Также появляется условие, что в таком случае должно быть по меньшей мере два предложения от поставщиков.

Для уменьшения манипуляций со стороны поставщиков вводится требование предоставлять обязательный объект контракта в запросе предложения. Также заказчику предоставляется право отказаться от предложения победителя, если он отказывается подписать договор, и перейти к рассмотрению следующего.

В новом порядке осуществления закупки убирается понятие профиля закупки, вместо этого вводится понятие технической спецификации. Это должно устранить некоторые недоразумения, возникающие при коммуникационном продукте.

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