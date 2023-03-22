Правительство внесло изменения в продажу спецразрешений на пользование недрами — Finance.ua

Правительство внесло изменения в продажу спецразрешений на пользование недрами Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Правительство внесло изменения в продажу спецразрешений на пользование недрами

Правительство внесло изменения в Порядок проведения аукционов по продаже спецразрешений на пользование недрами. Это поможет повысить их эффективность.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Правительство внесет изменения в Порядок проведения аукционов по продаже спецразрешений на пользование недрами. Примем решение о повышении вдвое размера гарантированных взносов для участия в открытых торгах», — заявил премьер-министр.

Как пояснил Шмыгаль, соответствующие изменения повысят эффективность аукционов и заинтересованность реальных инвесторов в них участвовать.

«Продолжаем работать для того, чтобы сделать Украину более сильной и успешной», — добавил премьер.

По словам представителя правительства Тараса Мельничука, Кабмин внес изменения в Порядок проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами.

«С целью недопущения срыва электронных торгов и обеспечения нужд национальной экономики стратегически важным сырьем увеличена сумма гарантийного взноса для всех участников, который будет перечисляться в государственный бюджет в случае отказа как первого, так и второго победителя аукциона», — добавил Мельничук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.