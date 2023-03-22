Правительство внесло изменения в продажу спецразрешений на пользование недрами — Finance.ua

Правительство внесло изменения в продажу спецразрешений на пользование недрами
Правительство внесло изменения в Порядок проведения аукционов по продаже спецразрешений на пользование недрами. Это поможет повысить их эффективность.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Правительство внесет изменения в Порядок проведения аукционов по продаже спецразрешений на пользование недрами. Примем решение о повышении вдвое размера гарантированных взносов для участия в открытых торгах», — заявил премьер-министр.
Как пояснил Шмыгаль, соответствующие изменения повысят эффективность аукционов и заинтересованность реальных инвесторов в них участвовать.
«Продолжаем работать для того, чтобы сделать Украину более сильной и успешной», — добавил премьер.
По словам представителя правительства Тараса Мельничука, Кабмин внес изменения в Порядок проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами.
«С целью недопущения срыва электронных торгов и обеспечения нужд национальной экономики стратегически важным сырьем увеличена сумма гарантийного взноса для всех участников, который будет перечисляться в государственный бюджет в случае отказа как первого, так и второго победителя аукциона», — добавил Мельничук.
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