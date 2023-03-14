Правительство утвердило план приоритетных действий на 2023 год — Finance.ua
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Правительство утвердило план приоритетных действий на 2023 год

Казна и Политика
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Правительство утвердило план приоритетных действий на 2023 год
Правительство утвердило план приоритетных действий на 2023 год, Фото: kmu.gov.ua
Кабинет Министров Украины во время заседания 14 марта утвердил План приоритетных действий правительства на 2023 год.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, этот документ позволит систематизировать работу Кабинета Министров и центральных органов исполнительной власти в текущем году.
«План действий правительства состоит из более 500 задач. Это законопроекты, постановления, программы и проекты. Это позитивные перемены для граждан и бизнеса. Это новые реформы. Это трансформация Украины. Уже сейчас. Не дожидаясь завершения этой войны. Это все для нашей победы. Для восстановления. Для сильной и обновленной Украины», — подчеркнул Шмыгаль.
План приоритетных действий содержит следующие основные направления:
• безопасность и оборона;
• интеграция в ЕС и НАТО;
• энергетическая безопасность;
• восстановление страны;
• макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса;
• ветеранская политика;
• безопасное, доступное и качественное образование;
• продолжение децентрализации и региональное развитие;
• поддержка граждан, оказавшихся в сложных обстоятельствах;
• эффективное государственное управление;
• наука и инновации для развития;
• здоровая нация;
• санкционная политика и верховенство права;
• защита окружающей среды.
«По всем пунктам ставим перед собой амбициозные и сложные задачи. Каждый министр будет нести личную ответственность за выполнение проектов и реформ, предусмотренных для его ведомства», — подчеркнул премьер-министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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