Правительство утвердило план приоритетных действий на 2023 год — Finance.ua

Правительство утвердило план приоритетных действий на 2023 год Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Правительство утвердило план приоритетных действий на 2023 год, Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины во время заседания 14 марта утвердил План приоритетных действий правительства на 2023 год.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, этот документ позволит систематизировать работу Кабинета Министров и центральных органов исполнительной власти в текущем году.

«План действий правительства состоит из более 500 задач. Это законопроекты, постановления, программы и проекты. Это позитивные перемены для граждан и бизнеса. Это новые реформы. Это трансформация Украины. Уже сейчас. Не дожидаясь завершения этой войны. Это все для нашей победы. Для восстановления. Для сильной и обновленной Украины», — подчеркнул Шмыгаль.

План приоритетных действий содержит следующие основные направления:

• безопасность и оборона;

• интеграция в ЕС и НАТО;

• энергетическая безопасность;

• восстановление страны;

• макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса;

• ветеранская политика;

• безопасное, доступное и качественное образование;

• продолжение децентрализации и региональное развитие;

• поддержка граждан, оказавшихся в сложных обстоятельствах;

• эффективное государственное управление;

• наука и инновации для развития;

• здоровая нация;

• санкционная политика и верховенство права;

• защита окружающей среды.

«По всем пунктам ставим перед собой амбициозные и сложные задачи. Каждый министр будет нести личную ответственность за выполнение проектов и реформ, предусмотренных для его ведомства», — подчеркнул премьер-министр.

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