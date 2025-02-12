Правительство утвердило новые правила для торговли: что изменится — Finance.ua

Правительство утвердило новые правила для торговли: что изменится Сегодня 09:00

Правительство утвердило новые правила для торговли: что изменится

Кабинет Министров утвердил новые правила торгового обслуживания населения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Документ устанавливает более понятные и четкие правила торговли, усиливает защиту потребителя, в том числе и в сфере сетевой торговли.

Новые правила вступят в силу после завершения военного положения, когда полностью заработает обновленный закон о защите прав потребителей.

Обновленные правила содержат как усовершенствованные нормы действующих, так и новые требования — в частности, по обеспечению доступности магазинов и заведений общественного питания для людей с инвалидностью. Например, должны быть пандусы, специальные парковочные места, а также возможность получить помощь от продавца. Передвижные торговые точки не должны мешать людям с инвалидностью и другим маломобильным группам населения иметь доступ к транспорту и другим объектам.

Что еще изменится

Расширяют права потребителей на получение информации в цифровом формате о товарах и продавцах. Такую информацию можно будет получить, отсканировав QR-код в уголке потребителя. При необходимости покупатель может попросить предоставить информацию для ознакомления в бумажной форме.

Совершенствуют компанию торговли и производства в магазинах. К примеру, предусматривают наличие в торговых заведениях отдельных помещений или мест для хранения вещей работниками.

Уточняют требования к использованию измерительных приборов (весы и т. п. ), которые должны быть точными и отвечать требованиям законодательства о метрологии и деятельности.

), которые должны быть точными и отвечать требованиям законодательства о метрологии и деятельности. Определяют требования к компаниям, занимающимся сетевой торговлей, они должны иметь складские помещения и продавать товары через своих агентов или доставлять их покупателям. Интернет-магазины должны предоставлять полную информацию о товаре и продавце.

Четко регламентируют осуществление оптовой торговли, в том числе и через интернет-магазины.

Запрещают продавать товары, похожие на еду, но не съедобные (например, игрушки в виде фруктов), поскольку это может быть опасно, особенно для детей.

«Работая над обновленными правилами торгового обслуживания населения, стремились сделать документ, отвечающий современным требованиям. Новые правила будут реально защищать права потребителей, одновременно способствуя развитию бизнеса, честной здоровой конкуренции, предотвращая коррупционные риски. Много внимания уделили вопросам безбарьерной среды, обеспечению беспрепятственного доступа для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в торговые заведения и общепит. Также позаботились о создании надлежащих условий труда для работников торговых заведений», — рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

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