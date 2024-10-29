Правительство установило тарифы для страхования урожая сахарной свеклы — Finance.ua

Правительство установило тарифы для страхования урожая сахарной свеклы
Кабинет министров утвердил предельный размер тарифов для страхования будущего урожая сахарной свеклы с государственной поддержкой.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Отмечается, что соответствующее решение принято в соответствии со второй частью статьи 10 Закона Украины «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой».
Утвержденное постановление № 1228 определяет условия предоставления государственной поддержки страхования сельхозпродукции и механизм использования средств, предусмотренных в государственном бюджете по программе «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей».
Согласно каждой области утверждается предельный размер тарифов для страхования будущего урожая сахарной свеклы с государственной поддержкой от сельскохозяйственных страховых рисков. Также принята структура и порядок применения тарифов.
В министерстве пояснили, что предельный размер определяется в зависимости от урожайности и уровня покрытия и средней урожайности сахарной свеклы за 2019−2023 годы, по данным Госстата.
Как сообщалось, приказом Минагрополитики № 1426 от 6 мая 2024 утвержден стандартизированный страховой продукт для страхования будущего урожая сахарной свеклы с государственной поддержкой от сельскохозяйственных страховых рисков.
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