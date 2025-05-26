Правительство согласовало перечень должностей, на которых требуется знание английского языка — Finance.ua

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Правительство согласовало перечень должностей, на которых требуется знание английского языка

Личные финансы
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Правительство согласовало перечень должностей, на которых требуется знание английского языка
Правительство согласовало перечень должностей, на которых требуется знание английского языка
Правительство Украины утвердило перечень должностей в области образования и науки, на которых требуется обязательное владение английским языком. Правило касается, в частности, руководителей, научных работников, преподавателей.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Владимир Зеленский, напомним, 26 июня 2024 года подписал закон о применении английского языка в Украине.
Закон предусматривает официальное закрепление статуса английского как одного из языков международного общения в Украине. Также определят должности, кандидаты на которые должны обязательно знать английский язык.
Теперь правительство согласовало должности, претенденты на которые должны знать этот иностранный язык.
«Утвержден в соответствии с ЗУ „О применении английского языка в Украине“ перечень должностей в сфере образования и науки, претенденты на занятие которых обязаны владеть английским языком», — сообщил Мельничук.
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И добавил, что документ вступит в силу через четыре года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Каких должностей конуться изменения

Изменения будут касаться следующих должностей:
  • в вузах — заместителей руководителей, деканов, заведующих кафедрой, профессоров, ученых, руководителей международных подразделений;
  • в колледжах — представителей из международного сообщества, руководителей отделов, работающих с иностранцами;
  • в профтехах — методистов и администрации, отвечающих за сотрудничество с другими странами;
  • в научных учреждениях — заведующих аспирантурой, руководителями издательств, старших научных сотрудников и т. д.
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По материалам:
Телеканал 24
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