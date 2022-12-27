Правительство сменило наблюдательный совет ПриватБанка — Finance.ua

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Правительство сменило наблюдательный совет ПриватБанка

Казна и Политика
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Правительство сменило наблюдательный совет ПриватБанка
Правительство сменило наблюдательный совет ПриватБанка
Кабинет министров на заседании во вторник, 27 декабря, утвердил новый состав наблюдательного совета Государственного ПриватБанка.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, решением правительства прекращены полномочия текущего состава независимых членов наблюдательного совета банка и назначены новые по результатам конкурсного отбора.
В то же время член прошлого состава наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик назвал это решение правительства неожиданным.
«Отвечу сразу на вопрос: „Почему тогда вас сменили?“ Честно — я не знаю. Для меня это нелогично. Как и любая организация или группа людей, мы не идеальны, но добросовестно делали свою работу. И сейчас власти берут на себя всю ответственность за судьбу лучшего в стране банка», — написал Сульжик в Facebook.
Он также отметил, что не знаком с новыми членами наблюдательного совета банка.
В свою очередь в Минфине уточнили, что в новый состав наблюдательного совета ПриватБанка вошли:
  • Нильс Мелнгайлис — глава наблюдательного совета банка Luminor со штаб-квартирой в Эстонии, работающим в странах Балтии;
  • Збигнев Ягейло, ранее более десяти лет возглавлявший польский PKO Bank;
  • Владимир Литвин — до февраля 2022 года он работал заместителем председателя государственного Ощадбанка, в частности, когда правление банка возглавлял нынешний глава НБУ Андрей Пышный;
  • Федерико Руссо — в 2007-2013 годах возглавлял украинский банк итальянской группы UniCredit;
  • Михай Ионеску — с 2012 года он работает в должности директора в Deutsche Bank;
  • Надир Азиз Шейх, более 39 лет работавший в структурах Citigroup в 7 странах, включая 6 лет опыта в Citibank Украина. С 2019 года он уже является независимым членом наблюдательного совета ПриватБанка, председателем комитета по аудиту, членом комитета по рискам, членом комитета по вопросам назначений, корпоративного управления и вознаграждений.
Кроме того, Кабмин своим распоряжением утвердил условия гражданско-правовых договоров, заключаемых с новыми членами наблюдательного совета, и уполномочен председатель правления ПриватБанка на подписание этих договоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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