Правительство Сальвадора подало на рассмотрение парламента закон о цифровых ценных бумагах — Finance.ua

Правительство Сальвадора подало на рассмотрение парламента закон о цифровых ценных бумагах 24.11.2022, 00:46 — Финтех и Карты

Правительство Сальвадора подало на рассмотрение парламента закон о цифровых ценных бумагах

Власти Сальвадора внесли на рассмотрение парламента законопроект о цифровых ценных бумагах с целью поддержки эффективного развития рынка цифровых активов и защиты интересов его инвесторов.

В случае одобрения законопроекта, эмитенты цифровых активов в стране будут подавать в наблюдательный комитет перечень цифровых активов, которые они планируют ввести в обращение на территории страны после завершения процесса регистрации, с указанием льгот, ограничений и лимитов.

Компании также должны доказать комитету, что они могут обеспечить квалификацию в сфере кибербезопасности и обслуживания клиентов. Компании также будут обязаны сообщать правительству информацию о других странах и юрисдикциях, в которых они осуществляют свою деятельность.

Законопроект также предусматривает создание агентства по управлению Bitcoin-фондами, отвечающего за администрирование, хранение и инвестирование средств, полученных от публичных предложений цифровых активов, осуществляемых Сальвадором и его автономными учреждениями. При принятии законопроекта предполагается, что средства от выпуска биткоин-облигаций, которые планирует выпустить правительство, также будут управляться этим агентством.

Стоит отметить, что правительство Сальвадора до сих пор не назвало четкую дату выпуска Bitcoin-облигаций, подготовку к которому он начал в начале 2022 года, но несколько раз откладывал их выпуск из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Впрочем, эксперты прогнозируют, что после принятия законопроекта облигациям также будет дан зеленый свет.

Технический директор Tether и Bitfinex Паоло Ардойно выразил мнение, что закон о цифровых ценных бумагах позволит Сальвадору стать финансовым центром Центральной и Южной Америки.

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cryptomisto По материалам:

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