Правительство разрешило Укрзализныце израсходовать до 7,77 млрд грн: на что пойдут средства — Finance.ua
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Правительство разрешило Укрзализныце израсходовать до 7,77 млрд грн: на что пойдут средства

Казна и Политика
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Правительство разрешило Укрзализныце израсходовать до 7,77 млрд грн: на что пойдут средства
Правительство разрешило Укрзализныце израсходовать до 7,77 млрд грн: на что пойдут средства
Кабинет министров Украины разрешил АО «Укрзализныця» потратить до 7,77 млрд грн на критически важные работы.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
«Правительство разрешило „Укрзализныце“ потратить до 7,77 млрд грн на критически важные работы», — написал Гончаренко.
Он отметил, что средства должны пойти на:
  • Капремонт путей, вагонов и локомотивов — 2 млрд грн
  • Развитие железной дороги на границе — 738 млн грн.
  • Безопасность и защиту персонала — 213 млн грн.
  • Завершение старых проектов — 1,6 млрд грн
Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что речь идет об утвержденном Перечне направлений капитальных инвестиций, финансирование которых разрешается осуществлять акционерному обществу «Украинская железная дорога» в 2025 году в условиях действия правового режима военного положения на период до утверждения финансового плана общества, в который, среди прочего, включены:
  • капитальный ремонт железнодорожных путей и стрелочных переводов, а также закупки и замена рельсов на главных направлениях железнодорожного сообщения (174 километра), мероприятия по развитию пограничной инфраструктуры и пунктов пропуска (контроля) через государственную границу Украины;
  • мероприятия по выполнению программ безбарьерности и доступности для пассажиров, автоматизации и повышения производительности;
  • капитальный и текущий ремонт тягового и самоходного подвижного состава;
  • проекты развития железнодорожной инфраструктуры (колеи шириной 1435 миллиметров) в Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях;
  • капитальный ремонт вагонных замедлителей, объектов сигнализации, централизации и блокировки, связи, как и средств автоматического контроля технического состояния подвижного состава;
  • капитальный и деповский ремонт пассажирских вагонов и скоростного подвижного состава;
  • капитальный ремонт пригородного пассажирского подвижного состава и т. д.
По материалам:
УНН
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