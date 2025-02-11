Правительство разрешило Укрзализныце израсходовать до 7,77 млрд грн: на что пойдут средства — Finance.ua

Правительство разрешило Укрзализныце израсходовать до 7,77 млрд грн: на что пойдут средства Сегодня 15:48 — Казна и Политика

Правительство разрешило Укрзализныце израсходовать до 7,77 млрд грн: на что пойдут средства

Кабинет министров Украины разрешил АО «Укрзализныця» потратить до 7,77 млрд грн на критически важные работы.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

«Правительство разрешило „Укрзализныце“ потратить до 7,77 млрд грн на критически важные работы», — написал Гончаренко.

Он отметил, что средства должны пойти на:

Капремонт путей, вагонов и локомотивов — 2 млрд грн

Развитие железной дороги на границе — 738 млн грн.

Безопасность и защиту персонала — 213 млн грн.

Завершение старых проектов — 1,6 млрд грн

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram сообщил , что речь идет об утвержденном Перечне направлений капитальных инвестиций, финансирование которых разрешается осуществлять акционерному обществу «Украинская железная дорога» в 2025 году в условиях действия правового режима военного положения на период до утверждения финансового плана общества, в который, среди прочего, включены:

капитальный ремонт железнодорожных путей и стрелочных переводов, а также закупки и замена рельсов на главных направлениях железнодорожного сообщения (174 километра), мероприятия по развитию пограничной инфраструктуры и пунктов пропуска (контроля) через государственную границу Украины;

мероприятия по выполнению программ безбарьерности и доступности для пассажиров, автоматизации и повышения производительности;

капитальный и текущий ремонт тягового и самоходного подвижного состава;

проекты развития железнодорожной инфраструктуры (колеи шириной 1435 миллиметров) в Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях;

капитальный ремонт вагонных замедлителей, объектов сигнализации, централизации и блокировки, связи, как и средств автоматического контроля технического состояния подвижного состава;

капитальный и деповский ремонт пассажирских вагонов и скоростного подвижного состава;

капитальный ремонт пригородного пассажирского подвижного состава и т. д.

УНН По материалам:

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