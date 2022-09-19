Правительство разрешило покупать военные ОВГЗ через Дію — Finance.ua

Правительство разрешило покупать военные ОВГЗ через Дію Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Правительство разрешило покупать военные ОВГЗ через Дію

Правительство утвердило постановление, которое позволит приобрести военные облигации через Дію.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Военные облигации стали одним из важнейших инструментов финансирования нашей армии», — сказал глава правительства.

По его словам, за время полномасштабной войны украинский бизнес и граждане уже приобрели военные облигации на сумму более 100 млрд гривен.

«Каждый гражданин сможет заполнить простую заявку, выбрать вид военных облигаций и приобрести их, чтобы поддержать обороноспособность нашего государства», — добавил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов;



25 февраля Кабинет министров принял решение о выпуске военных облигаций на сумму до 400 млрд грн с целью привлечения средств в государственный бюджет для финансирования дефицита;

номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 12 до 16% годовых в зависимости от срока;

с начала полномасштабного вторжения Минфин продал военных облигаций на более чем 100 млрд грн.

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