Правительство разрешило покупать военные ОВГЗ через Дію — Finance.ua
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Правительство разрешило покупать военные ОВГЗ через Дію

Фондовый рынок
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Правительство разрешило покупать военные ОВГЗ через Дію
Правительство разрешило покупать военные ОВГЗ через Дію
Правительство утвердило постановление, которое позволит приобрести военные облигации через Дію.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Военные облигации стали одним из важнейших инструментов финансирования нашей армии», — сказал глава правительства.
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По его словам, за время полномасштабной войны украинский бизнес и граждане уже приобрели военные облигации на сумму более 100 млрд гривен.
«Каждый гражданин сможет заполнить простую заявку, выбрать вид военных облигаций и приобрести их, чтобы поддержать обороноспособность нашего государства», — добавил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов;
  • 25 февраля Кабинет министров принял решение о выпуске военных облигаций на сумму до 400 млрд грн с целью привлечения средств в государственный бюджет для финансирования дефицита;
  • номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 12 до 16% годовых в зависимости от срока;
  • с начала полномасштабного вторжения Минфин продал военных облигаций на более чем 100 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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