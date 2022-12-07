Правительство распределило 340 млн евро на восстановление социальной и критической инфраструктуры в 10 областях — Finance.ua

Правительство распределило 340 млн евро на восстановление социальной и критической инфраструктуры в 10 областях Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Правительство распределило субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов в рамках Программы по восстановлению Украины в соответствии с Финансовым соглашением между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Соответствующее распоряжение было одобрено на заседании Кабинета Министров.

Речь идет о 340 млн евро, это почти 14 млрд в гривневом эквиваленте. Деньги пойдут на восстановление социальной и критической инфраструктуры в десяти областях.

Планируется реализовать 83 проекта по восстановлению и строительству инфраструктурных объектов в деоккупированных и опорных регионах. Больше всего — в Киевской области — 30 проектов. По 11 — На Одесщине и Полтавщине. По 8 проектов реализуют в Винницкой и Днепропетровской областях, 6 — в Житомирской, 3 — в Кировоградской области, 2 — в Сумской области, еще 1 проект в Черкасской области.

Детали о самих проектах и кто будет их исполнителем, в сообщении не уточняются. Отмечается, что средства будут направлены на восстановление школ, детских садов, больниц, ЦПАУ, объектов тепло-, водоснабжения и водоотвода.

На реализацию 83 проектов первого отбора было выделено 4,7 млрд грн. Итого на участие в первом отборе поступило 1003 проекта.

«Программа по восстановлению Украины» является продолжением Чрезвычайной кредитной программы для восстановления в Украине, которая была подписана в 2014 г. о привлечении 200 млн евро и была первой экспериментальной программой сочетания кредита для Украины с безвозвратным предоставлением средств для местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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