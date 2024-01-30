Правительство работает над несколькими инициативами по проблеме обысков у предпринимателей — Finance.ua

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Правительство работает над несколькими инициативами по проблеме обысков у предпринимателей

Казна и Политика
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Правительство работает над несколькими инициативами по проблеме обысков у предпринимателей
Правительство работает над несколькими инициативами по проблеме обысков у предпринимателей
Правительство работает над несколькими инициативами, касающимися решения проблемы необоснованных обысков у предпринимателей, выемки документов и арестов имущества.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 30 января.
Он подчеркнул, что активность бизнеса влияет на экономическое восстановление и финансирование обороны государства. Поэтому правительство будет и дальше поддерживать украинский бизнес и запускать дополнительные стимулы для наших предпринимателей.
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«В этом направлении есть важные решения СНБО и Президента Владимира Зеленского. Были подписаны два указа о создании Всеукраинской экономической платформы и Совета по предпринимательству. Это коммуникационные площадки, которые должны усилить взаимодействие государства и предпринимателей, устранить недоразумения и улучшить бизнес-климат», — отметил Шмыгаль.
Премьер-министр подчеркнул, что правительство также работает в этом направлении. В Верховную Раду поданы законопроекты о перезагрузке Бюро экономической безопасности.
Глава правительства особо подчеркнул, что перед ответственными ведомствами стоит задача урегулировать вопрос предельного уровня доходов для государственных контрактов во время оборонных закупок: «Этот вопрос нужно закрыть, чтобы бизнес мог работать, развиваться и инвестировать в защиту нашего государства».
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине». Целью такого шага является обеспечение эффективного диалога и объединения усилий власти и бизнеса.
23 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было принято решение о том, что в Украине появится Совет по поддержке предпринимательства, в состав которого войдут представители известного украинского бизнеса.
Ранее на встрече с представителями бизнес-сообщества Владимир Зеленский в ответ на жалобы бизнеса предложил наделить правом проверок только один орган — БЭБ.

Справка Finance.ua:

  • перед этим в Украине силовики задержали бизнесмена, основателя инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы. Он подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС;
  • в компании Concorde Capital связывают такие действия ГБР с позицией Игоря Мазепы по поводу давления силовиков на бизнес;
  • сам Игорь Мазепа после задержания отверг все обвинения, отметив, что его «бизнесы работали открыто и в легальном поле».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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