Правительство работает над несколькими инициативами по проблеме обысков у предпринимателей — Finance.ua

Правительство работает над несколькими инициативами по проблеме обысков у предпринимателей Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Правительство работает над несколькими инициативами по проблеме обысков у предпринимателей

Правительство работает над несколькими инициативами, касающимися решения проблемы необоснованных обысков у предпринимателей, выемки документов и арестов имущества.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 30 января.

Он подчеркнул, что активность бизнеса влияет на экономическое восстановление и финансирование обороны государства. Поэтому правительство будет и дальше поддерживать украинский бизнес и запускать дополнительные стимулы для наших предпринимателей.

«В этом направлении есть важные решения СНБО и Президента Владимира Зеленского. Были подписаны два указа о создании Всеукраинской экономической платформы и Совета по предпринимательству. Это коммуникационные площадки, которые должны усилить взаимодействие государства и предпринимателей, устранить недоразумения и улучшить бизнес-климат», — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство также работает в этом направлении. В Верховную Раду поданы законопроекты о перезагрузке Бюро экономической безопасности.

Глава правительства особо подчеркнул, что перед ответственными ведомствами стоит задача урегулировать вопрос предельного уровня доходов для государственных контрактов во время оборонных закупок: «Этот вопрос нужно закрыть, чтобы бизнес мог работать, развиваться и инвестировать в защиту нашего государства».

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине». Целью такого шага является обеспечение эффективного диалога и объединения усилий власти и бизнеса.

23 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было принято решение о том, что в Украине появится Совет по поддержке предпринимательства, в состав которого войдут представители известного украинского бизнеса.

Ранее на встрече с представителями бизнес-сообщества Владимир Зеленский в ответ на жалобы бизнеса предложил наделить правом проверок только один орган — БЭБ.

Справка Finance.ua:

перед этим в Украине силовики задержали бизнесмена, основателя инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы. Он подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС;

в компании Concorde Capital связывают такие действия ГБР с позицией Игоря Мазепы по поводу давления силовиков на бизнес;

сам Игорь Мазепа после задержания отверг все обвинения, отметив, что его «бизнесы работали открыто и в легальном поле».

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