Правительство просит НБУ разрешить «Нафтогазу» осуществить трансграничные валютные переводы по евробондам — Finance.ua
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Правительство просит НБУ разрешить «Нафтогазу» осуществить трансграничные валютные переводы по евробондам

Казна и Политика
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Правительство просит НБУ разрешить «Нафтогазу» осуществить трансграничные валютные переводы по евробондам
Правительство просит НБУ разрешить «Нафтогазу» осуществить трансграничные валютные переводы по евробондам
Кабмин подал ходатайство в Нацбанк о предоставлении разрешений на осуществление «Нафтогазом» валютных операций.
Об этом сказано на сайте КМУ.
«Нафтогаз» в 2019 году привлек финансирование путем выпуска еврооблигаций на Ирландской фондовой бирже. Общая сумма этих облигаций составила более $1 500 млн со сроком погашения от трех до семи лет.
По результатам решения держателей облигаций на собрании от 31 августа 2022 г. и в соответствии с распоряжением Кабмина от 9 сентября прошлого года был подписан дополнительный кредитный договор между Kondor Finance plc и НАК к заключенному 17 июля 2019 г. Он касается переноса обязательств по еврооблигациям на сумму 600 млн евро с погашением в 2024 году (транш А) на два года (до июля 2026 года).
Объясняется, что «Нафтогаз» имеет текущие обязательства по оплате комиссий, трат и расходов, связанных с реструктуризацией заимствований (еврооблигаций). Вместе с тем НБУ 24 февраля 2022 года постановил, что уполномоченным учреждениям запрещается осуществлять трансграничный перевод валютных ценностей из Украины/перевод средств на корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнах/иностранной валюте.
Исключение — случаи их осуществления на основании отдельных разрешений (решений) регулятора на основании распоряжений КМУ. В связи с этим правительство обратилось к Нацбанку по поводу предоставления разрешений на осуществление «Нафтогазом» трансграничных переводов валютных переводов. В частности:
  1. £57тыс. для обеспечения стабильного функционирования газотранспортной системы и удовлетворения нужд украинских потребителей энергоресурсами.
  2. £35 тыс. для выполнения обязательств по кредитным договорам с Kondor Finance plc и реструктуризации обязательств.
  3. £1 800 для покрытия расходов, связанных с подачей налоговой декларации и ее расчетом.
  4. $4000 в качестве оплаты комиссии за кредитные услуги.
  5. $6000 в качестве оплаты комиссии за кредитные услуги.
  6. €10 тыс. для выполнения обязательств по кредитным договорам и оплате комиссий.
  7. €13,5 тыс. для оплаты ежегодной комиссии Доверительного управляющего и Банка счета.
  8. $14 тыс. для оплаты комиссий, связанных с деятельностью на бирже Евронекст Дублин.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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