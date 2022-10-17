Правительство продлило период для подачи повторных заявок на выплаты переселенцам до 1 декабря — Finance.ua

Правительство продлило период для подачи повторных заявок на выплаты переселенцам до 1 декабря Сегодня 09:02 — Личные финансы

Правительство продлило период для подачи повторных заявок на выплаты переселенцам до 1 декабря

Кабинет Министров Украины продлил период для подачи повторных заявок на выплаты внутренне перемещенным лицам до 1 декабря.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Все внутренне перемещенные лица, которым не удалось оформить государственную помощь до 30 апреля через приложение „Дія“, смогут повторно подать заявку до 1 декабря», — говорится в сообщении.

Чтобы подать повторную заявку, необходимо прийти лично в орган социальной защиты и написать еще одно заявление. Или отправить его по почте.

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Органы соцзащиты обязаны принять у человека повторное заявление и рассмотреть его — даже если он сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля.

Напомним, людям, вынужденно покинувшим дома из-за войны, но находящимся в Украине, государство обещает выплачивать ежемесячно 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен ребенку и людям с инвалидностью.

Кто именно может получить эти деньги:

граждане, покинувшие дома из-за боев или окружений населенного пункта;

люди, выехавшие с временно оккупированных территорий;

украинцы, чье жилье разрушено, повреждено или непригодно для проживания из-за обстрелов или боев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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