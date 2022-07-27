Правительство признало производство лекарств приоритетной отраслью экономики — Finance.ua

Правительство признало производство лекарств приоритетной отраслью экономики Сегодня 13:35 — Казна и Политика

Кабинет министров дополнил перечень приоритетных отраслей экономики, добавив туда фармацевтическую промышленность, а именно производство лекарственных средств и медицинских изделий.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Дополнен перечень приоритетных отраслей экономики позицией: «Фармацевтическая промышленность по направлениям — производство лекарственных средств и медицинских изделий», — написал Мельничук.

Включение фармпромышленности в список приоритетных отраслей экономики поможет привлечь государственную инвестиционную поддержку производств и увеличить количество рабочих мест, добавили в Минздраве.

«Это позволит избежать коллапса в обеспечении системы здравоохранения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, будет гарантировать их бесперебойное производство, а следовательно, и поставки к конечному потребителю. Население Украины будет обеспечено доступом к качественным лекарствам и медизделиям», — говорится в заявлении министерства.

«Нагрузка на фармацевтическую промышленность сейчас чрезвычайно высока. Кроме собственно производства лекарств и медизделий и обеспечения ими аптек и учреждений здравоохранения, а значит — пациентов, фармотрасль наполняет экономику. Именно поэтому следует обеспечить стабильность работы таких предприятий», — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Фармацевтическая промышленность — это социально ответственная отрасль экономики, поэтому ее включение в перечень приоритетных отраслей является важным шагом», — добавил он.

Економічна Правда По материалам:

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