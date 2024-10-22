Правительство привлечет более 17 миллионов евро от ЕИБ для развития городского транспорта Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство привлечет более 17 миллионов евро от ЕИБ для развития городского транспорта Украины

Казна и Политика
14
Правительство привлечет более 17 миллионов евро от ЕИБ для развития городского транспорта Украины
Правительство привлечет более 17 миллионов евро от ЕИБ для развития городского транспорта Украины
Правительство одобрило распоряжение Президента Владимира Зеленского, что позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка более 17 млн евро по проекту развития городского транспорта Украины.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 22 октября, передает Укринформ со ссылкой на видео, опубликованное в его Телеграм.
Читайте также
«Одобряем проект распоряжения Президента, что позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка более 17 млн ​​евро по проекту развития городского транспорта Украины», — отметил глава правительства.
По его словам, средства пойдут громадам на финансирование выплат по обновлению коммунальных автопарков.
Напомним, Кабинет министров одобрил законопроект «О системе и особенностях функционирования рынка железнодорожного транспорта Украины», которым вводится новая модель рынка железнодорожных перевозок.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.