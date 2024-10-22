Правительство привлечет более 17 миллионов евро от ЕИБ для развития городского транспорта Украины — Finance.ua

Правительство привлечет более 17 миллионов евро от ЕИБ для развития городского транспорта Украины Сегодня 20:21 — Казна и Политика

Правительство привлечет более 17 миллионов евро от ЕИБ для развития городского транспорта Украины

Правительство одобрило распоряжение Президента Владимира Зеленского, что позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка более 17 млн евро по проекту развития городского транспорта Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 22 октября, передает Укринформ со ссылкой на видео, опубликованное в его Телеграм

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«Одобряем проект распоряжения Президента, что позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка более 17 млн ​​евро по проекту развития городского транспорта Украины», — отметил глава правительства.

По его словам, средства пойдут громадам на финансирование выплат по обновлению коммунальных автопарков.

Напомним, Кабинет министров одобрил законопроект «О системе и особенностях функционирования рынка железнодорожного транспорта Украины», которым вводится новая модель рынка железнодорожных перевозок.

Укрінформ По материалам:

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