Правительство присоединило Фонд соцстрахования к Пенсионному фонду: что это изменит — Finance.ua

Правительство присоединило Фонд соцстрахования к Пенсионному фонду: что это изменит Сегодня 10:47 — Казна и Политика

Правительство присоединило Фонд соцстрахования к Пенсионному фонду: что это изменит

Кабинет Министров во вторник своим решением присоединил Фонд социального страхования к Пенсионному фонду Украины, теперь начисление соцвыплат будет происходить через Пенсионный фонд.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Такое решение Кабмин одобрил на исполнение принятого в сентябре 2022 года законодательства.

Для украинцев это означает, что начисление соцвыплат (пособие по безработице, больничные) теперь будет происходить через Пенсионный фонд, доходная и расходная части которого на 2023 год увеличены на 12,6 млрд грн.

С 1 декабря 2022 года люди могут оформить соцвыплаты в ЦПАУ или с помощью уполномоченного представителя местных властей, через «Дія», сервисный центр Пенсионного фонда, его портал или мобильное приложение.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла законопроект № 3663, предусматривающий изменение системы управления общеобязательным государственным социальным страхованием;

авторы законопроекта в пояснительной записке утверждают, что ликвидация Фонда соцстрахования сэкономит государству до 2-3 млрд грн в год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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