Правительство присоединило Фонд соцстрахования к Пенсионному фонду: что это изменит — Finance.ua
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Правительство присоединило Фонд соцстрахования к Пенсионному фонду: что это изменит

Казна и Политика
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Правительство присоединило Фонд соцстрахования к Пенсионному фонду: что это изменит
Правительство присоединило Фонд соцстрахования к Пенсионному фонду: что это изменит
Кабинет Министров во вторник своим решением присоединил Фонд социального страхования к Пенсионному фонду Украины, теперь начисление соцвыплат будет происходить через Пенсионный фонд.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Такое решение Кабмин одобрил на исполнение принятого в сентябре 2022 года законодательства.
Для украинцев это означает, что начисление соцвыплат (пособие по безработице, больничные) теперь будет происходить через Пенсионный фонд, доходная и расходная части которого на 2023 год увеличены на 12,6 млрд грн.
С 1 декабря 2022 года люди могут оформить соцвыплаты в ЦПАУ или с помощью уполномоченного представителя местных властей, через «Дія», сервисный центр Пенсионного фонда, его портал или мобильное приложение.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла законопроект № 3663, предусматривающий изменение системы управления общеобязательным государственным социальным страхованием;
  • авторы законопроекта в пояснительной записке утверждают, что ликвидация Фонда соцстрахования сэкономит государству до 2-3 млрд грн в год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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