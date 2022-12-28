Правительство присоединило Фонд соцстрахования к Пенсионному фонду: что это изменит — Finance.ua

Правительство присоединило Фонд соцстрахования к Пенсионному фонду: что это изменит
Кабинет Министров во вторник своим решением присоединил Фонд социального страхования к Пенсионному фонду Украины, теперь начисление соцвыплат будет происходить через Пенсионный фонд.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Такое решение Кабмин одобрил на исполнение принятого в сентябре 2022 года законодательства.
Для украинцев это означает, что начисление соцвыплат (пособие по безработице, больничные) теперь будет происходить через Пенсионный фонд, доходная и расходная части которого на 2023 год увеличены на 12,6 млрд грн.
С 1 декабря 2022 года люди могут оформить соцвыплаты в ЦПАУ или с помощью уполномоченного представителя местных властей, через «Дія», сервисный центр Пенсионного фонда, его портал или мобильное приложение.
Справка Finance.ua:
- Верховная Рада приняла законопроект № 3663, предусматривающий изменение системы управления общеобязательным государственным социальным страхованием;
- авторы законопроекта в пояснительной записке утверждают, что ликвидация Фонда соцстрахования сэкономит государству до 2-3 млрд грн в год.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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