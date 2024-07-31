Правительство приняло «революционную» концепцию госпрограммы водообеспечения — Finance.ua
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Правительство приняло «революционную» концепцию госпрограммы водообеспечения

Казна и Политика
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Кабинет Министров Украины одобрил концепцию государственной целевой программы комплексного водообеспечения территорий, подвергшихся влиянию военных действий, на период до 2030 года.
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
«Документ является революционным не только из-за вызовов обеспечения фронтовых регионов водой. В последний раз такая программа в Украине действовала в 2012—2021 годах и была выполнена лишь на 27%.
Сегодня нет права на медленное движение к «хорошему» состоянию вод. Новая программа будет предусматривать финансирование за счет международной помощи — 57%, государственного — 37% и местных бюджетов — 6%", — отмечает министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
По его словам, важно, что программа создаст новые рабочие места для людей, занятых на восстановительных работах. Реализация планируется на территории 9 областей — Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской.
Стратегические мероприятия Программы предусматривают три основных задачи, включающие 57 мероприятий. Среди них:
  • сооружение систем водообеспечения;
  • строительство, реконструкция и капитальный ремонт гидротехнических сооружений;
  • расчистка русел рек и водоемов;
  • привлечение подземных вод для диверсификации источников водообеспечения.
По материалам:
Економічна Правда
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