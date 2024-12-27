Правительство предоставило бронь от мобилизации еще одной категории украинцев — Finance.ua

Правительство предоставило бронь от мобилизации еще одной категории украинцев Сегодня 16:00 — Личные финансы

Кабинет Министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 26 декабря 2024 г. № 1498

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Согласно постановлению, могут быть забронированы «священнослужители по перечню должностей, утвержденному ДЭСС» (Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести).

Правительство определило, что забронировано может быть до 50% священнослужителей религиозных организаций.

В то же время на них не распространяется требование о зарплате, которая сейчас составляет 20 тысяч для критически важных предприятий, сотрудников которых могут забронировать.

Ранее глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) заявил, что действующий закон о мобилизации не предусматривает никаких льгот для священнослужителей.

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«Я лично обновил свои данные в ТЦК и получил все необходимые военно-учетные документы, чтобы иметь возможность предъявить их по требованию. Священнослужителей тоже останавливают на блокпостах и ​​проверяют документы», — сказал Святослав.

По его словам, пока не существует механизма, который предоставлял бы священнослужителям автоматическую бронь от мобилизации.

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