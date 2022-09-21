Правительство предлагает существенно упростить госрегулирование бизнеса: основные нормы законопроекта — Finance.ua

Правительство предлагает существенно упростить госрегулирование бизнеса: основные нормы законопроекта Сегодня 10:04 — Казна и Политика

Правительство предлагает существенно упростить госрегулирование бизнеса: основные нормы законопроекта

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект «Об ускоренном пересмотре инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности». Изменения начнут действовать с 1 января 2023 года.

Об этом свидетельствует проект закона № 8058

Документ предлагает создать специальную Комиссию, которая должна одобрить исключительный перечень инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности в соответствующей сфере и план перевода в электронную форму лицензий, документов разрешительного характера и т.д.

После этого правительство утверждает исключительный список инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности на основании решения Комиссии.

Проектом закона предусматривается:

установление с 1 января 2023 года на всей территории Украины двойного требования к силе инструментов государственного регулирования: должны быть определены законами и включены в постановление об исключительном перечне;

с 1 января 2023 года инструменты государственного регулирования хозяйственной деятельности, не определенные законами и не включенные в исключительный перечень, считаются недействительными;

законы и другие нормативно-правовые акты действуют в части, не противоречащей этому закону.

С 1 января 2023 года введение нового инструмента государственного регулирования хозяйственной деятельности в соответствующей сфере осуществляется путем включения нового инструмента в исключительный перечень с одновременной отменой не менее 2 других инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности в такой сфере.

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