Правительство предлагает существенно упростить госрегулирование бизнеса: основные нормы законопроекта — Finance.ua

Правительство предлагает существенно упростить госрегулирование бизнеса: основные нормы законопроекта
Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект «Об ускоренном пересмотре инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности». Изменения начнут действовать с 1 января 2023 года.
Об этом свидетельствует проект закона № 8058.
Документ предлагает создать специальную Комиссию, которая должна одобрить исключительный перечень инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности в соответствующей сфере и план перевода в электронную форму лицензий, документов разрешительного характера и т.д.
После этого правительство утверждает исключительный список инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности на основании решения Комиссии.
Проектом закона предусматривается:
- установление с 1 января 2023 года на всей территории Украины двойного требования к силе инструментов государственного регулирования: должны быть определены законами и включены в постановление об исключительном перечне;
- с 1 января 2023 года инструменты государственного регулирования хозяйственной деятельности, не определенные законами и не включенные в исключительный перечень, считаются недействительными;
- законы и другие нормативно-правовые акты действуют в части, не противоречащей этому закону.
С 1 января 2023 года введение нового инструмента государственного регулирования хозяйственной деятельности в соответствующей сфере осуществляется путем включения нового инструмента в исключительный перечень с одновременной отменой не менее 2 других инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности в такой сфере.
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