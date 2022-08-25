Правительство получило право определять размер денежной помощи в случае гибели военного: Зеленский подписал закон — Finance.ua

Правительство получило право определять размер денежной помощи в случае гибели военного: Зеленский подписал закон Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон, дающий право правительству определять размер единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащего.

Как отмечают в издании, Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект № 7415 о внесении изменений в статью 16-3 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (об отдельных вопросах назначения и выплаты единовременной денежной помощи).

Он предоставляет право правительству на время военного положения в ручном режиме определять размер единовременного пособия в случае гибели военнослужащего. Текст документа опубликован на сайте газеты Голос Украины.

Кто имеет право на получение помощи

родители,

один из супругов, который не женился вторично,

дети, не достигшие совершеннолетия,

иждивенцы погибшего (умершего).

Иждивенцами считаются члены семьи, имеющие право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» за погибшего (умершего) военнослужащего, военнообязанного или резервиста (лица, уволенного с военной службы, смерть которого наступила в течение года после увольнения).

Действующая же до подписания закона редакция статьи 16-1 предусматривала, что право на назначение и получение единовременного пособия имеют члены семьи, родители и иждивенцы погибшего (умершего) военнослужащего, военнообязанного или резервиста.

Выплатят столько, сколько правительство скажет

Законом дополнена статья 16-2 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» новым пунктом 3 следующего содержания:

«Размер единовременного пособия в случае гибели (смерти) военнослужащего в период действия военного положения определяется Кабинетом Министров Украины».

Действующая до подписания закона статья 16-2 Закона предусматривает, что единовременная денежная помощь назначается и выплачивается в размере: 750-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, — в случае гибели (смерти):

военнослужащего,

военнообязанного или резервиста,

военнослужащего при исполнении им обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с исполнением им обязанностей военной службы,

смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы, если смерть наступила в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

Выплату получат родственники погибших.

Правительство же определяло порядок выплаты и назначения. Теперь же в ручном режиме будет определяться и ее размер.

При этом изменениями в статью 16-3 указанного закона, в частности, предусмотрено, что в случае установления большей степени потери трудоспособности без установления инвалидности в процентах или изменения его причинной связи выплата пособия производится с учетом ранее выплаченных сумм (кроме случаев ранения, травмы, контузии, увечья, полученных в разный период времени, по которым выплата пособия производится отдельно, без учета ранее выплаченных сумм).

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