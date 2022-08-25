Правительство получило право определять размер денежной помощи в случае гибели военного: Зеленский подписал закон — Finance.ua
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Правительство получило право определять размер денежной помощи в случае гибели военного: Зеленский подписал закон

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон, дающий право правительству определять размер единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащего.
Как отмечают в издании, Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект № 7415 о внесении изменений в статью 16-3 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (об отдельных вопросах назначения и выплаты единовременной денежной помощи).
Он предоставляет право правительству на время военного положения в ручном режиме определять размер единовременного пособия в случае гибели военнослужащего. Текст документа опубликован на сайте газеты Голос Украины.
Кто имеет право на получение помощи
  • родители,
  • один из супругов, который не женился вторично,
  • дети, не достигшие совершеннолетия,
  • иждивенцы погибшего (умершего).
Иждивенцами считаются члены семьи, имеющие право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» за погибшего (умершего) военнослужащего, военнообязанного или резервиста (лица, уволенного с военной службы, смерть которого наступила в течение года после увольнения).
Действующая же до подписания закона редакция статьи 16-1 предусматривала, что право на назначение и получение единовременного пособия имеют члены семьи, родители и иждивенцы погибшего (умершего) военнослужащего, военнообязанного или резервиста.
Выплатят столько, сколько правительство скажет
Законом дополнена статья 16-2 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» новым пунктом 3 следующего содержания:
«Размер единовременного пособия в случае гибели (смерти) военнослужащего в период действия военного положения определяется Кабинетом Министров Украины».
Действующая до подписания закона статья 16-2 Закона предусматривает, что единовременная денежная помощь назначается и выплачивается в размере: 750-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, — в случае гибели (смерти):
  • военнослужащего,
  • военнообязанного или резервиста,
  • военнослужащего при исполнении им обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с исполнением им обязанностей военной службы,
  • смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы, если смерть наступила в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.
Выплату получат родственники погибших.
Правительство же определяло порядок выплаты и назначения. Теперь же в ручном режиме будет определяться и ее размер.
При этом изменениями в статью 16-3 указанного закона, в частности, предусмотрено, что в случае установления большей степени потери трудоспособности без установления инвалидности в процентах или изменения его причинной связи выплата пособия производится с учетом ранее выплаченных сумм (кроме случаев ранения, травмы, контузии, увечья, полученных в разный период времени, по которым выплата пособия производится отдельно, без учета ранее выплаченных сумм).
По материалам:
Судебно-юридична газета
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