Правительство поддержало законопроект по восстановлению государственной власти в Крыму: что он предусматривает — Finance.ua

Правительство поддержало законопроект по восстановлению государственной власти в Крыму: что он предусматривает Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, которым предлагается создать правовые предпосылки для возобновления работы государственных органов и органов местного самоуправления на временно оккупированной территории АР Крым.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

«Сегодня Кабмин поддержал законопроект, которым вносятся изменения в Закон Украины „О правовом режиме военного положения“. Ими предлагается создать правовые предпосылки для возобновления работы государственных органов и органов местного самоуправления на временно оккупированной территории АР Крым», — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

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Сообщается, что в случае одобрения акта парламентом «будет создана возможность во время действия военного положения создать военную администрацию АРК и военные администрации населенных пунктов, определить порядок назначения к ним должностных лиц».

Законопроектом также предусмотрено установить дату (с 27 февраля 2014 года) прекращения полномочий органов местного самоуправления, их должностных лиц и государственных служащих государственных органов, не перемещенных с ТОТ АР Крым.

Принятие проекта закона, как ожидается, создаст условия для полноценной интеграции Крыма в систему публичного управления Украины после деоккупации полуострова.

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УНН По материалам:

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