Правительство поддержало законопроект по восстановлению государственной власти в Крыму: что он предусматривает — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство поддержало законопроект по восстановлению государственной власти в Крыму: что он предусматривает

Казна и Политика
0
Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, которым предлагается создать правовые предпосылки для возобновления работы государственных органов и органов местного самоуправления на временно оккупированной территории АР Крым.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
«Сегодня Кабмин поддержал законопроект, которым вносятся изменения в Закон Украины „О правовом режиме военного положения“. Ими предлагается создать правовые предпосылки для возобновления работы государственных органов и органов местного самоуправления на временно оккупированной территории АР Крым», — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.
Читайте также
Сообщается, что в случае одобрения акта парламентом «будет создана возможность во время действия военного положения создать военную администрацию АРК и военные администрации населенных пунктов, определить порядок назначения к ним должностных лиц».
Законопроектом также предусмотрено установить дату (с 27 февраля 2014 года) прекращения полномочий органов местного самоуправления, их должностных лиц и государственных служащих государственных органов, не перемещенных с ТОТ АР Крым.
Принятие проекта закона, как ожидается, создаст условия для полноценной интеграции Крыма в систему публичного управления Украины после деоккупации полуострова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.