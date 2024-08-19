Правительство поддержало законопроект об упрощении регистрации лекарственных средств — Finance.ua

Правительство поддержало законопроект об упрощении регистрации лекарственных средств Сегодня 14:34 — Казна и Политика

Правительство одобрило законопроект, которые упрощает процедуру регистрации лекарственных средств, закупаемых ГП «Медицинские закупки Украины». Соответствующие изменения предполагается внести в закон «О лекарственных средствах».

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Цель

Расширить доступ пациентов к новым лекарственным средствам и вакцинам, которые могут закупаться МЗУ за счет средств государственного бюджета.

В частности, речь идет о регистрации препаратов, внесенных в перечень преквалифицированных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) лекарственных средств, вакцин и лекарств, включенных в базу данных лекарственных средств, которые могут закупаться в рамках Чрезвычайного плана Президента по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ.

Законом о лекарственных средствах предусмотрена упрощенная процедура регистрации лекарственных средств, закупаемых уполномоченным на закупки лицом, для лекарственных средств, зарегистрированных компетентным органом Соединенных Штатов Америки, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, и применяется на территории этих стран или компетентным органом Европейского Союз по централизованной процедуре и применяются на территории государств-членов ЕС.

В этот перечень также предусмотрены изменения в новом законопроекте. Речь идет о лекарственных средствах, зарегистрированных в Великобритании, а также в государствах-членах Европейского Союза по децентрализованной процедуре.

Поставщики могут зарегистрировать лекарственные средства в течение одного месяца для поставки МЗУ, а Государственный экспертный центр Минздрава Украины проводит экспертизу материалов при полной процедуре регистрации в течение 7 месяцев.

На зарегистрированное лекарство заявителю выдается удостоверение с указанием срока действия, в течение которого препарат разрешается к применению на территории Украины.

Такой препарат может применяться на Украине в течение 5 лет со дня его государственной регистрации.

По истечении этого срока его дальнейшее применение возможно при условии перерегистрации.

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