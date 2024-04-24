Правительство поддержало ратификацию соглашений о финансировании ряда программ ЕС — Finance.ua

Правительство поддержало ратификацию соглашений о финансировании ряда программ ЕС Сегодня 16:12

Правительство поддержало ратификацию соглашений о финансировании ряда программ ЕС

Правительство поддержало ряд законопроектов о ратификации Соглашений о финансировании программ Европейского Союза регионального и трансграничного развития.

Цель одобренных Правительством законодательных актов — осуществление внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашений о финансировании пяти указанных программ сотрудничества.

«Полноценное участие Украины в этих программах ЕС является ключевым в развитии трансграничного сотрудничества с государствами-членами Евросоюза, привлечении финансирования и реализации совместных проектов, в частности, для отстройки и восстановления регионов. Важно отметить, что эффективное использование этих инструментов позволит в дальнейшем расширить доступ Украины к структурным фондам ЕС, — прокомментировала решение правительства вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. — Призываю представителей региональных властей и местного самоуправления подробно изучить вопросы и максимально использовать возможности, которые открывают для нас эти программы».

О каких программах идет речь

Речь о таких программах:

Программа Interreg (Interreg VI-А) NEXT Польша — Украина направлена ​​на развитие польско-украинского пограничного региона.

Территория Программы охватывает следующие территориальные единицы: Бельский, Холмский, Замостский, Люблинский, Пулавский, Коросненский, Перемышльский, Ряшевский, Тарнобжегский, Белостокский, Ломжинский, Сувальский, Остроленский и Седлецкий повиты в Польше, а также Львовскую, Волынскую, Закарпатскую, Ровенскую, Тернопольскую и Ивано-Франковская область в Украине.

Основными задачами программы является содействие разработке проектов, которые представляют общий интерес и должны быть направлены на достижение одной из следующих целей: окружающая среда, здоровье, туризм, сотрудничество, границы.

Дунайская региональная программа (Interreg VI В) будет способствовать укреплению межрегиональных отношений для устойчивого развития.

Территория, охватываемая Программой, состоит из 14 стран: Австрия, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Германия, Венгрия, Румыния, Словакия, Словения, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Молдова и Украина. В программном периоде 2021−2027 было принято решение открыть доступ к участию в конкурсах потенциальным партнерам из всех регионов Украины.

Основными задачами программы является содействие разработке проектов, которые представляют общий интерес и должны быть направлены на достижение одной из следующих целей: более умный Дунайский регион; более «зеленый», низкоуглеродистый Дунайский регион; более социальный Дунайский регион; лучшее управление сотрудничеством.

Программа Interreg (Interreg VI-B) NEXT Бассейн Черного моря направлена ​​на развитие стран черноморского региона.

Территория Программы охватывает такие страны, как Румыния, Болгария, Турция, Республика Молдова, Грузия, Армения, Греция и Украина (Николаевская, Одесская, Херсонская, Запорожская и Донецкая области, территории, находящиеся под контролем Украины).

Основными задачами Программы является содействие разработке проектов, представляющих общий интерес и направленных на достижение одной из следующих целей: голубой и умный регион, чистый и «зеленый» регион.

Программа Interreg (Interreg VI-А) NEXT «Румыния — Украина» направлена ​​на развитие приграничных регионов Украины и Румынии.

Территория Программы включает следующие территориальные единицы: Марамуреш, Сату-Маре, Тулча и Сучава в Румынии, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Одесскую области в Украине.

Основной задачей программы является содействие разработке проектов, которые представляют общий интерес и должны быть направлены на достижение одной из следующих целей: экологический фокус через границы (изменение климата и предотвращение рисков стихийных бедствий, биоразнообразие); социальное развитие через границы (образование, здравоохранение, культура); приграничное сотрудничество (более безопасные и надежные границы).

Программа (Interreg VI-А) NEXT «Венгрия — Словакия — Румыния — Украина» направлена ​​на развитие приграничных регионов Украины, Венгрии, Словакии и Румынии.

Территория Программы включает: Саболч-Сатмар-Бережсская и Боршод-Абауй-Земплен в Венгрии, Кошицкий край и Пряшевский край в Словакии, Марамуреш, Сату-Маре и Сучава в Румынии, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области в Украине.

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Задача Программы — способствовать разработке проектов, которые представляют общий интерес и должны быть направлены на достижение одной из следующих целей: содействие адаптации к изменению климата и предотвращению рисков стихийных бедствий; повышение биоразнообразия и уменьшение всех форм загрязнения; обеспечение равного доступа к здравоохранению; повышение роли культуры и устойчивого туризма в экономическом развитии, социальной интеграции и социальных инновациях; усиление сотрудничества между гражданами, субъектами гражданского общества и институтами.

Полноценное участие Украины в программах позволит привлечь финансирование ЕС для поддержки развития соответствующих украинских регионов. Реализация Соглашений будет способствовать укреплению межрегиональных отношений для устойчивого развития. Следующий шаг — ратификация Соглашений Верховной Радой Украины.

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