Правительство поддержало отмену с 1 июля военных налоговых льгот — Finance.ua

Правительство поддержало отмену с 1 июля военных налоговых льгот Сегодня 10:01 — Казна и Политика

Правительство поддержало отмену с 1 июля военных налоговых льгот

Кабинет Министров одобрил законопроект об отмене с 1 июля льготной системы налогообложения, которая была введена после полномасштабного вторжения россии.

Об одобрении законопроекта сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Читайте также Какими будут будущие ставки после налоговой реформы: новые подробности

Законопроект предлагает установить, что отдельные нормы налогового законодательства действуют до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, но не позднее 1 июля 2023 года.

Таким образом со II полугодия:

ФЛП и юридические лица теряют право быть плательщиками единого налога III группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода (они должны вернуться к ставке 5% или общей системе налогообложения);

ФЛП-плательщики единого налога I и II групп теряют право не уплачивать единый налог;

возобновляется проведение документальных проверок;

восстанавливается течение отдельных сроков, определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы;

возвращаются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.