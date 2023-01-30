Правительство поддержало отмену с 1 июля военных налоговых льгот — Finance.ua

Правительство поддержало отмену с 1 июля военных налоговых льгот
Кабинет Министров одобрил законопроект об отмене с 1 июля льготной системы налогообложения, которая была введена после полномасштабного вторжения россии.
Об одобрении законопроекта сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Законопроект предлагает установить, что отдельные нормы налогового законодательства действуют до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, но не позднее 1 июля 2023 года.
Таким образом со II полугодия:
- ФЛП и юридические лица теряют право быть плательщиками единого налога III группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода (они должны вернуться к ставке 5% или общей системе налогообложения);
- ФЛП-плательщики единого налога I и II групп теряют право не уплачивать единый налог;
- возобновляется проведение документальных проверок;
- восстанавливается течение отдельных сроков, определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы;
- возвращаются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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