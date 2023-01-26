Какими будут будущие ставки после налоговой реформы: новые подробности — Finance.ua

Какими будут будущие ставки после налоговой реформы: новые подробности Сегодня 08:01 — Личные финансы

Какими будут будущие ставки после налоговой реформы: новые подробности

Новая налоговая реформа должна способствовать улучшению инвестиционной привлекательности страны и побуждать бизнес отказаться от оптимизации налогов.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма во время презентации «Почему необходимо проведение налоговой реформы: что она даст».

Он напомнил, что после войны Украина планирует крупнейшую программу восстановления, и эта программа будет предусматривать привлечение большого количества частных инвестиций и частных средств.

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«Для этого должна быть создана соответствующая бизнес-среда и налоговая среда. Это один из самых важных компонентов инвестиционной привлекательности нашей страны. Вторая причина и второй взгляд на налоговую реформу — это коррупция и необходимость антикоррупционных изменений. Собственно, такие ставки и традиция, как наша экономика функционировала последние 30 лет, на самом деле родила чрезвычайную инфраструктуру оптимизации налогов. Все эти налоги они есть номинально, а объективно около 90% бизнеса занимаются в том либо ином виде оптимизацией налогов. Эти средства не поступают в бюджет, а поступают финансовым посредникам, предоставляющим услуги по оптимизации налогов», — сказал Шурма.

Какими будут грядущие ставки

Он отметил, что в Офисе Президента, у экспертов по ведущим министерствам еще нет четкой позиции относительно грядущих ставок налогов.

«Мы абсолютно от них (налоговых ставок „10-10-10“ — ред.) не отказываемся, но и „10-10-10“ — не догма. Если мы поймем, что компромисс — это „9-11-12“, то хорошо. То есть не самоцель сделать цифру 10 <...>. Будет определенный компромисс, и я не исключаю, что это может быть и по 10%, но это еще пока предмет дискуссии», — отметил Шурма.

По его словам, реализация такой реформы возможна только после заключения условного социального договора с бизнесом.

«Если мы предоставляем такие условия, то мы должны договориться, что больше никто не занимается оптимизацией налогов», — сказал заместитель руководителя Офиса Президента.

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Шурма отметил, что дискуссии с Министерством финансов по поводу налоговой реформы продолжаются, однако он рассчитывает на поддержку со стороны министерства.

«Диалог с Минфином есть, и точно будет определенный компромисс, и консенсус. Потому что есть огромный запрос в обществе, задача Президента подготовить антикоррупционную реформу, в том числе в налоговой сфере, то есть мы обязательно вместе проработаем этот вопрос», — заверил заместитель руководителя ОП.

Также он выразил уверенность, что Украине удастся убедить и внешних партнеров в необходимости такого шага.

«МВФ и некоторые наши внешние партнеры не до конца понимают специфику функционирования нашей экономики. Я думаю, что мы найдем аргументы, как их убедить», — сказал Шурма.

Справка Finance.ua:

осенью 2022 года в Офисе Президента заговорили о возможной налоговой реформе, а именно: модель налогообложения «10-10-10». В частности, речь шла о введении единой ставки, 10%, для трех основных налогов: на прибыль, на доходы физических лиц и добавленную стоимость.

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