Концепцию налоговой реформы согласуют с международными партнерами — Finance.ua

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Концепцию налоговой реформы согласуют с международными партнерами

Казна и Политика
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Концепцию налоговой реформы согласуют с международными партнерами
Концепцию налоговой реформы согласуют с международными партнерами
Законопроект о налоговой реформе будет передан в Верховную Раду только после того, как ее согласуют с международными партнерами.
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма.
«У нас достаточно высокая готовность этих законопроектов, я думаю, что мы их внесем (в Верховную Раду. — Ред.) тогда, когда согласуем концепцию с международными партнерами. Спрогнозировать, сколько это будет — недели или месяцы, я не могу», — сказал Шурма.
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Он отметил, что при подготовке реформы важно, чтобы государство не потеряло объема тех поступлений в казну, которые есть на сегодняшний день.
«Рост (поступлений. — Ред.) возможен только тогда, когда будет быстрый экономический рост, при имеющейся налоговой системе этот рост практически невозможен», — сказал Шурма.
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Он подчеркнул, что этой налоговой реформой необходимо открыть возможности для экономического роста, когда закончится война и когда закончится огромная поддержка международных партнеров на покрытие дефицита бюджета.
Также Шурма сообщил, что реализация налоговой реформы требует переходного периода.
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«Мы понимаем, в каком сложном положении сейчас находится бизнес, насколько сложно нам будет восстанавливать страну. Поэтому, безусловно, нам нужен переходный период для введения новой налоговой модели — 5-7-10 лет. И в течение этого времени мы должны предоставить отечественному бизнесу более лояльные условия для ведения дел, чем кто-либо из наших стран-конкурентов», — отметил Шурма.
Это необходимо для обеспечения такого же уровня поступлений в бюджет для избежания дефицита по меньшей мере до момента окончания войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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