В Офисе президента назвали реальную ставку налогов с доходов граждан — Finance.ua
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В Офисе президента назвали реальную ставку налогов с доходов граждан

Казна и Политика
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В Офисе президента назвали реальную ставку налогов с доходов граждан
В Офисе президента назвали реальную ставку налогов с доходов граждан
Реальная ставка налогообложения доходов украинцев сегодня достигает 51,5%. Чтобы выплатить зарплату в 20 тысяч гривен, нужно заплатить около 11 тысяч гривен налогов.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма на брифинге, который транслировался на Youtube.
«На самом деле никто этого никогда не озвучивает, но нужно понимать, что эффективное налогообложение доходов наших граждан составляет сегодня 51,5%», — сказал он.
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По его словам, эта цифра включает в себя 22% Единого социального взноса, 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.
«Если посмотреть, сколько получает работник и какую нагрузку платит работодатель, официально осуществляя оплату работнику, мы видим, что это 51,5%. Чтобы выплатить 20 тысяч официально заработную плату, налоговая нагрузка на работодателя будет составлять более 10 тысяч гривен, около 11 тысяч гривен», — сказал Шурма.
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Заместитель руководителя Офиса президента считает, что это приводит к тому, что многие заработные платы находятся в тени.
Шурма также заявил, что это достаточно много по сравнению с Европой, где, по его данным, «такая ставка в среднем составляет около 30%».

Справка Finance.ua:

  • в Украине будет введена так называемая «регуляторная гильотина», благодаря чему отменят механизмы предоставления большинства разрешений;
  • в стране набирает обороты разработка концепции налоговой реформы (предварительно названной 10-10-10), которая, по словам инициаторов, должна способствовать экономическому росту и формированию новой налоговой культуры — при которой налоги выгоднее будет платить, чем нет;
  • госбюджет на 2023 год предусматривает фиксированную минимальную зарплату и прожиточный минимум. Именно по этим показателям рассчитываются лимиты годового дохода, ставки единого налога и единого социального взноса для ФЛП. Сколько придется платить «упрощенцам» в 2023 году — по ссылке.
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По материалам:
РБК-Україна
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