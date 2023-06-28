Правительство планирует привлечь от МБРР $70 миллионов для восстановления разрушенной инфраструктуры — Finance.ua

Правительство планирует привлечь от МБРР $70 миллионов для восстановления разрушенной инфраструктуры Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Правительство планирует привлечь от МБРР $70 миллионов для восстановления разрушенной инфраструктуры

Кабинет Министров поддерживает привлечение от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) 70 млн долл. США для восстановления разрушенной инфраструктуры в громадах, пострадавших в результате военных действий.

Об этом в Телеграме сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Признано целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации проекта „Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей“ в размере 70 миллионов долларов США», — отметил он.

Мельничук уточнил, что средства необходимы для реализации проекта, направленного на восстановление индивидуальных и многоквартирных домов в громадах, пострадавших от оккупации или агрессии со стороны рф, начиная с 24 февраля 2022 года, и для обеспечения граждан жильем.

Напомним, в мае Кабинет Министров принял решение о привлечении займа от Международного банка реконструкции и развития на 500 млн долларов и гранта на 1,2 млрд долларов, которые будут направлены на выплату зарплат, пенсий, социальной помощи и медицину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.