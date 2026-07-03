Правительство освободило от проверок имущество бизнеса, поврежденное обстрелами Сегодня 10:33 — Личные финансы

Бизнес сможет сосредоточиться на восстановлении, а не на прохождении контрольных процедур

Кабинет Министров освободил от проверок недвижимого имущества предприятий, пострадавших в результате российских обстрелов.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Какое имущество не подлежит проверкам

Согласно решению правительства, проверки не будут проводиться по недвижимому имуществу, которое:

уничтожено или повреждено в результате боевых действий;

расположено на территориях активных или возможных боевых действий или временно оккупированных территориях;

находится на землях рискового земледелия или на территориях, загрязненных или потенциально загрязненных взрывоопасными предметами.

По оценкам правительства под действие этого решения подпадают десятки тысяч объектов.

Бизнес сможет сосредоточиться на восстановлении

По словам Свириденко, решение должно упростить процесс восстановления предприятий, пострадавших из-за войны.

«Бизнес сможет сосредоточиться на восстановлении, а не на прохождении контрольных процедур», — отметила премьер-министр.

В то же время она подчеркнула, что государственный контроль будет и далее осуществляться в сферах, касающихся жизни и здоровья людей, защиты окружающей среды, безопасности государства и выполнения международных обязательств.

Для пострадавшего бизнеса продолжают действовать программы поддержки

Новая программа доступного кредитования на восстановление предприятий до 150 млн. грн. под 0,1% в первые два года — в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9%». Программа работает с 1 июля.

Компенсация страховой премии до 3 млн. грн. для всех регионов и компенсация убытков до 30 млн. грн. для прифронтовых областей. Подать заявление можно через Дія. Бізнес или платформу ЭКА.

Гранты на восстановление для производственных предприятий до 16 млн. грн.

Компенсация части зарплаты и ЕСВ для сохранения рабочих мест после обстрелов в рамках программы «Точка опоры».

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