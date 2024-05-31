Правительство остановило экспорт сахара в ЕС и ограничило экспорт птицы: причина — Finance.ua

Правительство остановило экспорт сахара в ЕС и ограничило экспорт птицы: причина Сегодня 04:15 — Казна и Политика

Правительство остановило экспорт сахара в ЕС и ограничило экспорт птицы: причина

Кабинет Министров уменьшил квоту на экспорт сахара в страны ЕС до нуля, то есть — остановил экспорт до конца года.

Об этом говорится в решении правительства в распоряжении ЭП.

Новым решением правительство внесло изменения в постановление, регулирующее экспорт отдельных товаров в государства-члены ЕС на 2024 год, и внесло новый пункт о квотировании (то есть предельном объеме продукции, которую можно экспортировать).

Так, квота на экспорт сахара в ЕС составляет ноль, то есть экспорт будет запрещен с момента публикации постановления. Ранее ассоциация «Укрсахар» обратилась к правительству с такой просьбой, ведь украинские экспортеры уже достигли предельного объема на этот год, предусмотренного решением ЕС.

В правительстве оценили, что на 29 апреля с начала года уже экспортировано около 306,9 тыс. тонн сахара, в том числе в страны ЕС 225,4 тыс. тонн, что составляет 86% квоты (262, 7 тыс. тонн), установленной в ЕС. С учетом темпов экспорта эту квоту украинские производители могут исчерпать уже в мае.

Кроме того, постановлением правительства устанавливаются квоты на 2024 год на экспорт в ЕС мяса и субпродуктов из птицы на уровне 132,3 тыс. тонн, в том числе мяса и субпродуктов индеек на уровне 3,7 тыс. тонн. Ожидается, что квота со стороны ЕС для Украины будет составлять 137 тыс. тонн для мяса птицы, поэтому своим постановлением правительство согласовало украинское регулирование с европейскими ограничениями. На 1 апреля Украина уже экспортировала в ЕС 45 тыс. тонн этой продукции.

В денежном измерении за первую половину прошлого года Украина экспортировала мяса птицы на 470 млн долл., свидетельствуют данные таможни, сахара — на 214,9 млн дол.

Економічна Правда По материалам:

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