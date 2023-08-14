Правительство одобрило законопроект о безостановочном транзите по железной дороге между Украиной и Молдовой — Finance.ua

Правительство одобрило законопроект о безостановочном транзите по железной дороге между Украиной и Молдовой Сегодня 11:23 — Казна и Политика

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект «О ратификации Протокола между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Молдова о деятельности железнодорожного транспорта». Об этом постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук написал в Telegram.

Законопроект предлагает ратифицировать протокол между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Молдова о внесении изменений в соглашение о деятельности железнодорожного транспорта от 27 апреля 2023 года.

Внесение изменений в Соглашение позволит осуществлять транзитные перевозки по территории Украины на участке Этулия (Молдова)—Рени (Украина) — Джурджулешты (Молдова) пустого подвижного состава всех форм собственности и грузов, следующих со станций Республики Молдова и Украины или транзитом через Украину и Республику Молдова назначением на станции Джурджулешты (Молдова) и Галац-Ларга (Румыния) без остановки и проведения на станции Рени пограничного, таможенного и других мероприятий официального контроля. Предполагается, что это приведет к увеличению объемов перевозок грузов и пропускной способности.

Как сообщалось ранее, на границе с Молдовой упростят процедуры контроля транзита по железной дороге.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.