Правительство одобрило законопроект о безостановочном транзите по железной дороге между Украиной и Молдовой — Finance.ua
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Правительство одобрило законопроект о безостановочном транзите по железной дороге между Украиной и Молдовой

Казна и Политика
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Кабинет Министров Украины одобрил законопроект «О ратификации Протокола между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Молдова о деятельности железнодорожного транспорта». Об этом постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук написал в Telegram.
Законопроект предлагает ратифицировать протокол между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Молдова о внесении изменений в соглашение о деятельности железнодорожного транспорта от 27 апреля 2023 года.
Внесение изменений в Соглашение позволит осуществлять транзитные перевозки по территории Украины на участке Этулия (Молдова)—Рени (Украина) — Джурджулешты (Молдова) пустого подвижного состава всех форм собственности и грузов, следующих со станций Республики Молдова и Украины или транзитом через Украину и Республику Молдова назначением на станции Джурджулешты (Молдова) и Галац-Ларга (Румыния) без остановки и проведения на станции Рени пограничного, таможенного и других мероприятий официального контроля. Предполагается, что это приведет к увеличению объемов перевозок грузов и пропускной способности.
Как сообщалось ранее, на границе с Молдовой упростят процедуры контроля транзита по железной дороге.
По материалам:
Finance.ua
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