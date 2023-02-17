Правительство одобрило проект закона о цифровизации суда — Finance.ua
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Правительство одобрило проект закона о цифровизации суда

Казна и Политика
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Правительство одобрило проект закона о цифровизации суда
Правительство одобрило проект закона о цифровизации суда
Кабинет Министров одобрил проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по цифровизации судопроизводства и усовершенствованию приказного производства в гражданском судопроизводстве».
Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Законопроектом предлагается внести изменения в ряд законодательных актов, предусматривающих:
  • введение возможности осуществления судопроизводства в режиме видеоконференции вне помещения суда в условиях военного или чрезвычайного положения в случае возникновения обстоятельств, обусловливающих угрозу жизни, здоровью и безопасности судьи;
  • закрепление возможности свидетеля, переводчика, специалиста, эксперта, секретаря судебного заседания участвовать в заседании в режиме видеоконференции, приведение в таком заседании к присяге за пределами суда техническими средствами;
  • принятие судебных решений с использованием электронной подписи без составления их в бумажной форме, введение возможности проведения собрания кредиторов по делам о банкротстве в режиме видеоконференции, а также упрощение порядка и сокращение срока рассмотрения дел по взысканию задолженности по договору, заключенному в письменной или электронной форме, если сумма требования не превышает ста размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Напомним, в Украине начали посылать повестки и вызовы в суд через Viber.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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