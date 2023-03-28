Правительство одобрило привлечение второго гранта от США и партнеров на 2,66 миллиарда долларов — Finance.ua
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Правительство одобрило привлечение второго гранта от США и партнеров на 2,66 миллиарда долларов

Казна и Политика
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Правительство одобрило привлечение второго гранта от США и партнеров на 2,66 миллиарда долларов
Правительство одобрило привлечение второго гранта от США и партнеров на 2,66 миллиарда долларов
Кабинет Министров на заседании во вторник, 28 февраля, принял распоряжение для получения в этом году второго гранта от США в размере 2,5 миллиарда долларов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Сегодня Правительство примет распоряжение для получения второго гранта от США в этом году. Речь идет о 2,5 млрд долларов. Эти средства поступят через проект Международного банка реконструкции и развития, а также Международной ассоциации развития», — отметил глава правительства.
Шмыгаль добавил, что еще 150 млн долл. предоставят другие партнеры. Вместе это позволит привлечь уже второй в этом году транш в размере 2 млрд 660 млн долларов.
Денежные средства будут направлены на выплату зарплат спасателям, учителям, врачам, на помощь пенсионерам, внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью и малообеспеченным семьям.
В целом, с начала года Украина получила почти 5 млрд долларов поддержки от ЕС, более 2 млрд долларов поддержки от США, а также достигла договоренностей о новой программе с МВФ.
Также помощь Украине уже оказали Великобритания, Всемирный банк, Германия, Испания, Финляндия, Ирландия, Швейцария, Бельгия, Исландия и Эстония.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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