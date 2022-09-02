Правительство одобрило новые санкции против рф и беларуси — Finance.ua

Правительство одобрило новые санкции против рф и беларуси Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Правительство одобрило новые санкции против рф и беларуси

Правительство на заседании 2 сентября одобрило новый пакет санкций, который касается 99 физических и 178 юридических лиц, в том числе дочерей президента рф Владимира Путина.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, речь идет о предприятиях военно-промышленного комплекса рф, должностных лиц нацбанков россии и беларуси.

Попали под ограничения и другие российские и белорусские компании и граждане этих стран — те, кто способствовал агрессии рф против Украины и с помощью которых россия пыталась обходить примененные против нее санкции.

К примеру, предусмотрено применение санкций к группе компаний «Серния» и связанных лиц — именно они использовались рф для обхода санкционных ограничений и поставки продукции микроэлектроники для нужд военно-промышленного комплекса. К российским производителям микроэлектроники и программного обеспечения и компаниям, причастным к хакерским атакам.

Также применяются санкции к группе компаний «Царьград», распространяющих пророссийскую пропаганду, и компаний, занимавшихся майнингом в интересах промышленного сектора страны-агрессора.

Список одиозных персон, попавших под жесткие ограничения, возглавили дочери владимира путина.

Следует добавить, что санкции против них всех применили также и США. Отныне ограничения к государству-агрессору и его сторонникам будут применяться синхронно странами-партнерами и Украиной.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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