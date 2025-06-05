Правительство одобрило еще один евроинтеграционный законопроект (детали) — Finance.ua

Правительство одобрило еще один евроинтеграционный законопроект (детали) Сегодня 14:38 — Казна и Политика

Правительство одобрило еще один евроинтеграционный законопроект (детали)

Кабмин одобрил законопроект, позволяющий обновить правила в сфере питьевого водоснабжения и водоотвода.

Об этом пишет Минразвития

Речь идет о проекте Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании норм законодательства в сфере питьевого водоснабжения и водоотвода», который разработало Министерство развития общин и территорий Украины.

Цель законопроекта

Привести украинское законодательство в сфере водоснабжения и водоотвода в соответствие со стандартами Европейского Союза.

Это — часть обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС.

В частности, документ учитывает требования европейских директив, касающиеся очистки городских сточных вод и контроля качества питьевой воды.

Законопроект предусматривает ряд конкретных изменений:

возможность временных отступлений от нормативов качества питьевой воды в случае отсутствия альтернатив централизованной поставки и при безопасности для здоровья населения;

внедрение риск-ориентированного подхода к управлению системами централизованного питьевого водоснабжения;

оценка технического состояния объектов централизованного питьевого водоснабжения;

единые правила присоединения к сетям централизованного водоснабжения и водоотвода;

определение понятия «нецентрализованный водоотвод» и выведение его из перечня коммунальных услуг.

Как отметили в Правительстве, принятие этого законопроекта — еще один шаг на пути к обеспечению качества питьевой воды, прозрачного регулирования в сфере водоснабжения и экологической безопасности в Украине в соответствии с европейскими нормами.

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